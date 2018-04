Sin barreras en la escuela

Desterrar falsos mitos en torno a la discapacidad intelectual y promover la integración plena de estas personas para que puedan escoger su ruta de vida: cómo y con quién quieren vivir. Con este objetivo trabaja desde hace veinte años la Federación Down Galicia , a través de distintos programas, como 'Una escuela para tod@s', que apuesta por la inclusión de niños y adolescentes con capacidades diferentes en la escuela ordinaria a través del desarrollo cognitivo y de un trabajo sistémico con los centros educativos, el alumnado y sus familias. Una iniciativa que esta misma semana ha sido reconocida, entre más de 640 proyectos, con uno de los diez Premios La Caixa a la Innovación Social que la fundación bancaria otorga anualmente a entidades sociales de toda España

Que niños, adolescentes y jóvenes con síndrome de Down y otros tipos de discapacidad intelectual puedan escoger su ruta de vida: cómo y con quién quieren vivir. Con esta filosofía trabaja, desde hace veinte años, la Federación Down Galicia, a través de las distintas asociaciones que la integran, como Down Coruña, para promover la plena inclusión familiar, social, educativa y laboral de esos chavales. Un meritorio trabajo que acaba de ser reconocido a nivel nacional, ya que la organización gallega fue una de las diez entidades españolas galardonadas en los Premios La Caixa a la Innovación Social, que la fundación bancaria otorga anualmente a entidades sociales de toda España, y que se entregaron esta misma semana.

Una escuela para tod@s fue una de las iniciativas escogidas de entre las 643 participantes para llevarse los 15.000 euros con los que estaba dotado este reconocimiento. El jurado, formado por personalidades del mundo del tercer sector de acción social, la comunicación, la administración, la investigación y la docencia, consideró que el proyecto educativo de Down Galicia era merecedor de esta distinción por su apuesta por la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad intelectual en la escuela ordinaria a través del desarrollo cognitivo y de un trabajo sistémico con los centros educativos, el alumnado y sus familias.

"Desde Down Galicia, consideramos que la inclusión en la escuela ordinaria es la vía y el medio más adecuado para alcanzar el desarrollo personal, formativo, psicológico y social de las personas, y más especialmente de quienes tienen alguna discapacidad", apunta el responsable de educación de Down Coruña, Alberto Bello, quien insiste en que educación inclusiva "debe garantizar a todo el alumnado el acceso a una cultura ordinaria que les aporte una capacitación y una formación básica para la vida". "Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación", subraya. "La realidad nos dice, que si se prestan los apoyos ajustados y necesarios, el alumnado con discapacidad podrá rentabilizar al máximo sus años de escolaridad, por lo que por ello nos debemos ofrecer a establecer un circuito colaborativo estable entre centro educativo, familia y entidad Down, que mejore la calidad de la inclusión y del proceso educativo procurando innovar, dinamizar e implementar fórmulas que contribuyan a alcanzar la misión que perseguimos en el área educativa", agrega.

Bello explica que, en A Coruña, Una escuela para tod@s se desarrolla a través del el programa de Soporte de la Etapa Educativa, que busca favorecer la inclusión educativa de sus usuarios "a través de la coordinación entre el centro educativo, la asociación y la familia, para consensuar y reforzar la identidad del joven y aunar métodos y contenidos de aprendizaje". "Otros objetivos que se marca el programa son dar respuesta, en la medida de lo posible, a las necesidades educativas demandadas por los distintos centros escolares y ofrecer servicios de apoyo que complementen a los que reciben en sus centros escolares; responder a las demandas puntuales que surgen en relación con la escolarización del usuario; coordinarse con los profesionales del sistema educativo que interactúan con alumnado con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales para potenciar en el aula la comunicación y la expresión, partiendo de las diferencias individuales de los chicos; asesorar tanto al profesorado como a la familia de los chicos con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales a nivel educativo; y fomentar que se tenga en cuenta la identidad particular de cada usuario y las circunstancias que están incidiendo en su construcción", explica.

El responsable de educación valora el hecho de que Una escuela para tod@s haya logrado hacerse con uno de los Premios La Caixa a la Innovación Social como un "incentivo" para continuar con su labor y favorecer de esta manera la inclusión del alumnado con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual "a lo largo de su itinerario educativo". Una opinión que comparte el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, quien también ve ese reconocimiento "un aliciente" para continuar trabajando en la misma línea. Y es que, aunque reconoce que en los últimos treinta años la situación del alumnado con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales ha mejorado "muchísimo" -"hace treinta años, el porcentaje de personas con síndrome de Down analfabetas rondaba el 80%, hoy en día, esa cifra es residual", remarca, todavía hay camino por recorrer. Prieto se muestra especialmente crítico con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), una normativa "excluyente". "Vulnera los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual", denuncia con vehemencia.

Prieto reconoce, no obstante, que la situación en Galicia es "mucho mejor" que en otras comunidades autónomas, y agradece la implicación de las instituciones gallegas con el colectivo al que representa. De hecho, el presidente de Down Galicia destaca los centros de enseñanza gallegos presentan el mayor porcentaje de inclusión educativa del alumnado con diversidad funcional, con un 91,9% de los estudiantes con necesidades especiales escolarizados en centros ordinarios.

Protocolo

Con el fin de continuar avanzando en la inclusión real bajo la filosofía de que "cada niño disponga de las oportunidades y de las condiciones necesarias para el aprendizaje" -en palabras del conselleiro de Educación, Román Rodríguez-, la Xunta y Down Galicia presentaron esta misma semana también un protocolo para la integración de estudiantes con discapacidad intelectual. Entre otras medidas, ese documento insta a buscar la estabilidad del profesorado que atiende a estos alumnos, potenciar la figura del tutor y promover la participación del alumnado en todas "las actividades de grupo. La adaptación del ritmo de trabajo, la presentación de contenidos en distintas modalidades sensoriales o el establecimiento de normas son otras de las indicaciones, así como la interpretación flexible del currículo, con el establecimiento de los apoyos necesarios para la participación efectiva del alumno.