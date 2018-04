Javier Rey: "La gente en Cambados me pidió que honrase a Sito Miñanco"

"Yo había oído historias del narcotráfico en Galicia... pero tenía lagunas. Fariña me ha cambiado la visión y ha completado mi puzle", confiesa el actor coruñés Javier Rey, que da vida a Sito Miñanco en la serie de Antena 3. "La gente en Cambados me pidió que honrara a Sito Miñanco", asegura.

Al actor protagonista, natural de Noia, la historia de ese joven hijo de pescadores que creció hasta convertirse en capo de la droga en España no le es ajena. Rey creció en la tierra de los Miñanco, Charlín, Oubiña y compañía. Ahora, consolidado en el panorama nacional -acaba de ser elegido mejor actor en el Festival de Málaga por Sin Fin-, afronta el fenómeno de la producción de Bambú con orgullo por el trabajo bien hecho y encara con ilusión la recta final de la primera temporada. "Fariña está gustando tanto porque no hemos dulcificado la historia", asegura el actor gallego.

Encarnar a un mito como José Ramón Prado Bugallo -el nombre real de Sito- no era una tarea fácil, pero el tiempo y el paso de los capítulos han encumbrado su interpretación. "No suele pasar, pero tuvimos mucho tiempo para trabajar", confiesa Rey agradecido con el equipo. "Pude entrevistarme con gente muy dispar, que me iba dando informaciones sobre él... Y después llegaba a hablar con Carlos Sedes, el director de la serie con una propuesta y él te acaba llevando al siguiente nivel", señala.

"A lo largo de esta temporada se dibuja un arco fascinante, porque Sito empieza siendo un chavalito que no tiene muy claro qué va a ser... y se acaba convirtiendo en el gran capo que todo el mundo conoce", afirma Rey sobre su personaje, que en los tres capítulos que le restan a esta temporada se verá más que nunca contra las cuerdas, cercado por la Guardia Civil y la Justicia.

El actor, conocido por otras ficciones como Hispania o más recientemente Velvet, confiesa que hasta él se sorprendió de lo que todavía hoy significa la figura de Sito en su Cambados natal. "La primera semana de rodaje se me acercó una persona diciéndome que honrara a Sito Miñanco. Fue el primero de mucha gente que me ha dicho que lo signifique, que no destruya ese halo de buena gente que tenía", reconoce Rey.

"Entonces, si quieres contar una buena ficción realista y la quieres contar enfangándote de verdad, eso no lo puedes obviar. Si hay una parte de la audiencia que se siente identificada con él, creo que hay que ser honesto con lo que quieres contar", sostiene.

En esa línea, Rey afirma que la clave de Fariña es, más incluso que la historia en sí, la destreza que han tenido en la narración. "En ningún momento le decimos al espectador lo que tiene que sentir. Nosotros ponemos una historia, que es lo que ocurrió, desde una visión. Luego es el espectador el que decide. Esto es real, ocurrió y sigue ocurriendo en Galicia. Me parece que eso es ser adulto a la hora de contar una historia", asegura el intérprete coruñés. "Yo de pequeño iba a un campo de fútbol con amigos y me decían: 'no toques las jeringas'. Sabías que aquello no era bueno, pero sin ser consciente de más. Luego desaparece gente... y tú, de niño, no sabes por qué. Intentan protegerte", señala.

Son recuerdos de infancia que Javier Rey resume en una historia que le marcó especialmente. "Les llamábamos 'los chavales'. Eran más mayores que nosotros, nos cuidaban el campo. No éramos conscientes de las cosas... hasta que sabes lo que es la drogadicción. Fueron desapareciendo hasta que solo quedaba uno. Es una historia muy dramática", reconoce el actor coruñés.

En cuanto a una posible segunda temporada, Rey no se moja acerca del formato, pero sí muestra su total predisposición a lo que el director y los guionistas estimen necesario. "Si hay una segunda temporada, quiero hacerla", confiesa seguro de que el equipo de la serie tomará el camino correcto. "Tienen que darse muchos factores, pero lo que está claro es que todos estamos muy orgullosos del resultado", resalta.

Para terminar, el actor pone en valor el tipo de producción televisiva de calidad que representa su serie. "La ficción española ha dado un paso gracias a Fariña. Hemos descubierto que el público quiere que le contemos este tipo de historias también. Poder estar en una serie que está colaborando en la maduración de la ficción en este país es un orgullo. Ojalá vengan muchas Fariñas", sentencia.

Esta noche, a partir de las 22.40 horas, podrá verse una nueva entrega de la serie en Antena 3.