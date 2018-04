"La espera para operarse es un momento clave del tumor, una fase de gran ansiedad"

La Lei de Garantías de Prestacions Sanitarias fija un plazo máximo de 60 días para ser operado de 108 patologías graves y dentro de ellas, como ocurre con muchos tumores, obliga a que la cirugía se realice en menos de un mes. Si no es posible en el propio hospital del paciente, el Sergas le dará la opción de hacerlo en otro centro público, de cualquier punto de Galicia. Desde la Asociación contra el Cáncer en A Coruña aseguran que gracias a las vías rápidas, los tiempos de cirugía en tumores han mejorado mucho "y no suelen esperar ni siquiera un mes". La psicóloga de la entidad, Ainhoa Carrasco, asegura que la espera para la intervención es uno de los peores momentos que vive el paciente oncológico.

- Los pacientes con cáncer pasan por varias fases, ¿qué supone el momento de ir a operarse?

-Es el segundo momento clave, después del diagnóstico, pero normalmente en el que hay una mayor espera que para conocer lo que uno tiene. Es una fase de mucha ansiedad, pero una ansiedad normal, no patológica, a nadie le gusta entrar en quirófano aunque no sea por un tumor. Es aquí cuando se nota que es distinta la percepción del tiempo que tienen pacientes y familias que las administraciones aunque el tiempo transcurrido es el mismo. Solo por la palabra cáncer la sensación de urgencia se agudiza.

- ¿Qué ocurre si tienen que ir a otro hospital? ¿Les importa o lo principal es operarse?

-Desde que hay las vías rápidas, los tiempos de espera para cirugías oncológicas se han acortado mucho. Normalmente en 14-15 días se operan los tumores más frecuentes o incluso el melanoma, no suelen llegar al tope de 30 días. Yo llevo aquí diez años y hace años que no veo casos en los que sean trasladados. Hay que tener en cuenta que muchas veces son pacientes que se encuentran bien pero a los que se les descubrió el tumor en un programa de cribado o al hacer una prueba de otro tipo y ahora tienen miedo. Eso se manifiesta en que una de las frases que más oímos es 'que me quiten esto ya'.

- Los psicólogos de la asociación, ¿cómo les preparan para sobrellevar mejor esta espera?

-Les aconsejamos técnicas de distracción, que intenten entretenerse, continuar con su red social. Una de las cosas que más funciona es decirles que imaginen que es su mejor amigo quien está enfermo y qué harían para ayudarle, para distraerle, pues eso es lo que deben aplicarse a ellos. No sirve de nada decirles que no piensen en ello porque lo van a hacer y si te dicen que no pienses, lo haces más. Es muy importante que estén preparados psicológicamente porque hay estudios que demuestran que cuanto mejor lo estén, menos analgésicos tomarán después o pueden estar incluso menos días ingresados.

- ¿Qué papel desempeñan los familiares tras la operación?

-Todo depende del paciente. Hay quienes precisan mucho apoyo y quienes dicen aquello de 'prefiero no molestar' y con tener una o dos personas de referencia les llega, no quieren a mucha gente allí. Nosotros trabajamos con el paciente y con las familias que llegan muchas veces con dudas y vemos cómo es la mejor manera de abordar la situación.

- Y una vez operados, ¿cómo hay que trabajar con este tipo de pacientes?

-Pues depende de cada caso. No es lo mismo que te operen y ya está que te operen y después tengas que darte quimioterapia u otro tratamiento. Nosotros desde el servicio de psicología trabajamos el apoyo social, adaptación a la enfermedad...