Un documental sobre a traxectoria de Amancio Ortega, hoxe na TVG

O milagre Inditex é revisado na Televisión de Galicia (TVG) coa emisión de O soño logrado, un proxecto a medio camiño entre a ficción e o documental no que se recrea a traxectoria vital e empresarial de Amancio Ortega. Un home que soubo ver en Galicia o caldo de cultivo ideal para levantar o que hoxe é un imperio, tal como nos conta un dos xornalistas que estivo moito tempo detrás del para descubrir que había detrás da figura deste empresario.

De Amancio Ortega e de Inditex cremos saber tanto como tan escasas son as súas aparicións públicas. Para botar algo de luz sobre a súa traxectoria empresarial e vital, a Televisión de Galicia emite no día de mañá un programa entre documental e ficción que fai un repaso á orixe do propietario de Zara, a través da visión de varios analistas que estudaron a súa figura.

Tres cuestións son as que salientan os que conseguiron traspasar o veo de discreción que rodea o fundador de Inditex: facer as cousas ao grande, a súa preocupación polos avances tecnolóxicos e unha exposición pública o máis reducida posible. Hoxe a influencia do que creou vai máis alá mesmo da puramente economica.

Os que seguiron a súa traxectoria manteñen que sobre Amancio Ortega está todo dito, ou case, falta o que el mesmo en primeira persoa queira contar.