"O fagot chama moito a atención e ten un son característico e diferente"

Aínda non se escoitara un fagot enriba do escenario nas anteriores dezaseis galas de entrega dos premios e EntreCañas van ser os primeiros en tocalo. Conversamos da súa actuación con Elena García-Fresca, compoñente do trío.

- Que significa para o grupo debutar na gala dos premios nun escenario como o Teatro Rosalía?

-Para nós é unha grande oportunidade para darnos a coñecer e tamén ao instrumento, que resulta bastante descoñecido. Lembro un día que cando tocabamos como cuarteto de fagots na rúa Real chamabamos moito a atención dos que pasaban por alí. A xente paraba e preguntábase: que instrumento é ese?

- Cales foron as tres pezas que elixiron para o concerto?

-A primeira está escrita especificamente para un trío de fagots polo compositor Julius Weisenborn, un autor especializado en facer pezas para este instrumento. É moi lucida e movida. Tamén escollemos unha moi coñecida pola xente, o tema L ela, optando por un arranxo diferente que lle acaía ben á tesitura de sonoridade dos fagots. Non soará especialmente a música clásica e ata contará con algunha disonancia. Unha peza que nos gusta moito é Circo Montecuruto, composta por Óscar Fernández para o grupo folk Os Cempés. É un tema moi rítmico. Soa moi moderna á vez que tradicional. É un tipo de melodía moi galega e por detrás aparece certo toque como de ska. Dános xogo para poder realizar un diálogo entre os tres fagots.

- Que é o máis difícil de realizar para que funcione ben o traballo entre tres fagots?

-Escribir a peza Circo Montecuruto para interpretala. A base de ensaios e metendo un pouco de estudo non existen maiores dificultades e o trío de fagots é unha formación que funciona ben. Como cada un de nós está a varias cousas ás veces penso que o máis difícil foi cadrar os horarios para poder ensaiar con calma.

-V an tocar un instrumento ligado á música clásica nunha gala de música de raíz. Como cren que reaccionará o público diante do son dos fagot?

-É verdade que fóra dunha orquestra é un instrumento moi pouco coñecido e ocasións como esta son unha boa oportunidade para dalo a coñecer. O fagot ten un son característico, diferente, e na nosa actuación na gala imos amosar que non ten que estar só cinguido á música clásica e pode funcionar noutro contexto sen problema ningún.