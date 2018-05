Protestas por el fallo de 'La Manada' en A Coruña

Cientos de estudiantes salieron ayer a la calle en las principales ciudades gallegas para expresar su rechazo a la sentencia de La Manada, condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual y no por violación. Lo hicieron también en apoyo a la víctima en una jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes en todo el país y que, aseguran, tuvo un seguimiento del 85%. En A Coruña, la concentración se celebró en el Obelisco, donde pudieron leerse pancartas de No es abuso, es violación o No es no.