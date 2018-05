Música e recitais no Día das Letras

Pontevedra, a cidade na que María Vitoria Moreno desenvolveu gran parte da súa traxectoria docente e literaria, acollerá mañá os actos centrais cos que a Real Academia Galega (RAG), o Consello da Cultura Galega e a Xunta de celebrarán o Día das Letras Galegas, adicado este ano a esta autora extremeña, afincada na comunidade durante décadas.

A Xunta renderá homenaxe a Moreno cun acto institucional que se celebrará no instituto Torrente Ballester, onde a escritora exerceu a docencia durante anos e no que se xubilou. A música e a obra da autora serán o fío condutor dun acto que estará presidido polo presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e no que participará a familia da escritora. A súa neta lerá un poema da obra Elexías de luz, a súa filla intervirá para lembrar a figura da súa nai e Adrián Torres, músico e familiar de María Vitoria Moreno, interpretará unha peza musical baseada noutro poema da escritora.

A parte artística desta homenaxe terá como protagonista ao dúo formado por Rosa Cedrón e Emilio Rúa, que adaptaron para a ocasión Cantiga, un poema de María Vitoria Moreno. O acto incluirá a inauguración dunha placa conmemorativa en recoñecemento ao labor docente de María Vitoria Moreno e a súa contribución á lingua e á literatura galega.

O Teatro Principal de Pontevedra, pola súa banda, acollerá unha sesión plenaria extraordinaria e pública da RAG. Tres académicos moi vinculados á autora por distintas razóns, Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey e Xesús Alonso Montero, intervirán no acto para ofrecer tres miradas persoais á vida e á obra da autora. O acto, aberto ao público ata completar aforamento, concluirá coa intervención do presidente da RAG, Víctor Fernández Freixanes.

Pero as conmemoracións do Día das Letras arrancarán xa hoxe. O Consello da Cultura Galega levará ao auditorio de Afundación de Pontevedra o seu tradicional Concerto dás Letras. Maximino Zumalave dirixirá neste concerto á Real Filharmonía de Galicia, que coa soprano Anaís G. Fernández Cerneira e os coros Só Voces, Collegium Compostellanum e o Coro de Cámara Rías Baixas, interpretarán un repertorio de marcada raíz galega literaria.

Como é habitual, ademais dos actos culturais, a Plataforma Queremos Galego convoca para mañá unha manifestación en Santiago en defensa da lingua galega e contra a política lingüística da Xunta.