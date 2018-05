Centos de galegas saen á rúa para esixir máis fondos contra a violencia machista

A última protesta impulsada desde máis de 300 agrupacións feministas de España ten que ver cun pequeno pero significativo porcentaxe dos próximos Orzamentos Xerais do Estado. O Goberno comprometeuse a financiar con 200 millóns de euros adicionais ao ano -80 para medidas estatais, 100 a repartir entre as comunidades autónomas e outros vinte para os concellos- o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, subscrito o pasado setembro.

Nos pouco máis de catro meses deste ano, xa son once as mulleres mortas a mans das súas parellas ou exparejas, ademais doutro caso que se atopa en investigación. A elas súmase o asasinato de cinco familiares.

O proxecto de orzamentos, que se coñeceu o pasado abril e que se aprobará previsiblemente en xuño, inclúe os 80 millóns correspondentes ao Goberno. Están repartidos entre Interior (43 millóns); Xustiza (13,6); Emprego e Seguridade Social (12,2), Sanidade (9,2) e Facenda (dous millóns). Pero non están especificados os outros 120 millóns, tal como recollía o pacto, que leva oito meses aprobado e sen fondos.

Para reivindicar que se apliquen eses fondos comprometidos, máis de 300 plataformas de mulleres convocaron onte pola tarde protestas en 70 cidades españolas, movilizacións que contaron co apoio do PSOE e Podemos, e tamén e os sindicatos CCOO e UXT. As movilizacións foron secundadas por milleiros de persoas en todo o país. Na Coruña, arredor de 250 persoas concentráronse ás 20.00 horas no Obelisco para instar o Goberno a cumprir coa súa palabra. Baixo o lema Compromiso = Presuposto. A loita segue. Vémonos nas rúas. Nin unha menos!, a mobilización auspiciada pola Plataforma 7 N discorreu con moita menos afluencia que outras concentracións feministas como as do pasado 8 de marzo ou contra a sentenza da Manada. Con todo, logrou reunir arredor de 250 asistentes que gritaron consignas como "Aquí estamos as feministas esixindo o orzamento" ou "Menos dircursos e máis recursos".

Voces contra 'A Manada'

A protesta máis multitudinaria volveu ser, unha vez máis, a de Madrid, unha cita á que asistiron representantes políticos, como a vicesecretaria do PSOE, Adriana Lastra, para quen a violencia machista "é o maior problema que ten o país", ou a deputada de Podemos Sofía Fernández Castañón, quen criticou ao Goberno por "mentir", pois "non son os orzamentos máis sociais da historia". A pesar de que non era obxecto destas manifestacións, as críticas á resolución xudicial da Manada deixáronse oír tamén na maioría das concentracións de onte.