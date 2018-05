Más de 5.000 docentes gallegos corren el riesgo de perder destino si no lo piden 'online'

Más de 5.000 docentes sin destino definitivo tendrán que realizar, obligatoriamente, la petición vía telemática para que a la Administración gallega le conste el destino solicitado por cada uno de los profesionales. La nueva norma para la adjudicación de destino provisional introduce el requisito de presentar la plantilla de destinos solicitados a través de internet o vía telemática, mediante la aplicación de la administración electrónica. De no realizarse la petición según el nuevo modelo, la Administración podría proceder a la adjudicación de oficio, de modo que no se respetarían los destinos solicitados previamente, en los años anteriores, según explican sindicatos educativos.

La Consellería de Educación y los sindicatos ultiman el anteproyecto de orden "por la que se dictan normas para la adjudicación de destino provisional, entre el personal docente perteneciente a los cuerpos de inspectores de Educación, catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de FP, catedráticos y profesores de Escuela Oficial de Idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño y del cuerpo de maestros que no tengan destino definitivo en la comunidad". Este fue, precisamente, uno de los puntos clave de la Mesa Sectorial celebrada esta semana. De este anteproyecto de orden, el sindicato Anpe destaca que la presentación telemática "obliga a todos los participantes a tener que efectuar petición y no les sirve la de cursos anteriores". Ante este cambio en la manera de proceder, considera que "debe informarse debidamente a todos los participantes de esta novedad". Añade, además, que debería revisarse el proceso en las 48 horas anteriores al cierre del plazo de participación, de manera que se pueda alertar a los profesionales que se hayan olvidado de cubrir la plantilla vía telemática.

Hacen hincapié los sindicatos en este cambio porque, hasta ahora, los docentes no realizaban una solicitud todos los años con los mismos destinos sino que, una vez cubierta, quedaba registrada y se mantenía la solicitud. Con este cambio, para que conste, debe ser presentada vía telemática. Según Julio Díaz, de Anpe, próximamente saldrá publicado en el Diario Oficial de Galicia, y a partir de ahí se conocerán los plazos para realizar la presentación telemática, antes de las vacaciones estivales. Se refieren los sindicatos a que el profesorado ha de estar más pendiente que nunca al no considerarse las peticiones realizadas con anterioridad.

Afecta a "profesores interinos, sustitutos, pero también a los desplazados, en comisión de servicios o por conciliación (con hijos menores)". Se supone que una vez introducida la petición vía telemática, la propia aplicación guardará los datos para próximos años. "Solo pretendemos que el profesorado esté atento para que no se pase este trámite tan importante, de modo que no se lleve un susto con el destino adjudicado para el próximo curso", cuenta Díaz.

Apunta también el portavoz de Anpe que no es necesario cubrir todos los códigos, colegio por colegio. "La aplicación recupera la instancia que está hecha por destinos y solo que tienen que validarla con la presentación telemática. Quiero decir, que no es necesario introducir 500 códigos, uno a uno", ejemplifica Díaz, si bien la Xunta lo explicará próximamente vía DOG. Anpe considera positivo que la orden tenga un carácter estable y no sea necesario pasar por Mesa Sectorial todos los años.