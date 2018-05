"No puedo censurar nunca a un personaje, tengo que empatizar con él para defenderlo"

El actor coruñés Javier Rey (Noia, 1980) disfruta de un momento profesional dulce este 2018. Al éxito abrumador que ha obtenido la serie Fariña, en la que encarnó al narcotraficante Sito Miñanco, se suma el premio a mejor actor recogido hace apenas un mes en el Festival de Málaga por su trabajo en la película Sin fin y una agenda repleta de trabajo, inmerso ahora en la segunda temporada de Velvet Colección, para Movistar+.

-Antes de Fariña usted ya era conocido por el público por, entre otros, su personaje de Mateo en Velvet , ¿lo paran más ahora por la calle que antes?

-No sé muy bien cómo fue la vorágine gallega con Fariña pero en Madrid tampoco es que la gente se haya vuelto más loca de lo habitual. Como cambio mucho de un personaje para otro a veces cojo un taxi y me dicen Mateíto, otras Sito... Cambia en función de a quién les recuerde o qué serie o peli hayan visto mía últimamente.

-¿La gente le llama en la calle por los nombres de sus personajes?

-Sí, es lo más correcto porque hay gente que directamente te agarra por el cuello. Algunos son muy educados y te hablan de trabajo, lo que es maravilloso porque a todos nos gusta que nos digan que el trabajo de uno le haga sentir cosas.

-¿Es fácil convivir con la fama?

-Lo llevo bien aunque la fama lo que hace es recortarte lo que haces continuamente, en todo tipo de situaciones. Yo no voy por la calle pensando en que soy el actor de Fariña o de Sin fin sino pensando en lo que tengo que comprar, que tengo que llamar a esta persona o que no se me puede olvidar esto otro, como todo el mundo. Entro en un restaurante y hay cuchicheos o de repente te dan una excusa para acercarse y decirte algo. Cuando esas pequeñas significaciones hacia tu persona ocurren de manera continuada hay momentos en los que son un poco pesadas pero bueno, ¡haberme dedicado a otra cosa y ya está!

-Comenzó en televisión pero ahora ya trabaja en cine, ¿dónde está más cómodo?

-En los últimos años que puedo elegir no lo hago nunca por el formato sino por el personaje que quiero interpretar. Es el único motor que me guía.

-Ha dicho en varias ocasiones que el personaje de su vida estaba por llegar, ¿ha llegado ya?

-Yo veo este trabajo como un gran divertimento pero sobre todo como retos personales continuos así que si me dicen que lo más complejo ya lo he hecho me pondría muy triste y no sabría cómo podría reaccionar, a lo mejor me dedico a otra cosa.

-¿Cómo fue la preparación del papel de Sito Miñanco? ¿Añade presión el hecho de que la persona real esté viva?

-Da respeto, sí. Si el personaje está vivo mi trabajo como actor es respetarlo, dar verdad y creerme lo que ocurre. Yo no puedo censurar nunca a un personaje, tengo que empatizar con él al máximo nivel para defenderlo. Es una gran responsabilidad. Y también lo fue cómo decidimos que íbamos a hacer al Sito de la ficción. En la serie Fariña no hemos jugado a hacer como que hacemos, sino que hicimos y si te enfangas, te enfangas hasta las últimas consecuencias. Y creo que lo hemos hecho bastante bien.

-Una de las pocas críticas que ha recibido Fariña es que precisamente el personaje de Sito Miñanco parece más héroe que villano, ¿qué le parece?

-La personalidad de un ser humano tiene muchas caras, no se es héroe o villano. Yo tuve muchos meses para prepararme el personaje y pude reunirme con gente que lo perseguía y otra que trabajó más o menos cerca de él. Y todos coinciden en el carisma que tenía el tipo. Sí que es muy, muy odiado por unos pero no podemos obviar que es amado por otros, incluso a día de hoy. Con lo cual, yo como actor no voy a quedarme con una sola faceta porque no juzgo a mi personaje. Y me parece muy inteligente y hace muy grande a la serie el que haya gente que pueda sentirse identificada o odiarlo porque en la vida real ya ocurría y sigue ocurriendo. Creo que es un síntoma de madurez y si hay gente que se enfada con eso me parece fantástico porque significa que la serie de una forma u otra le ha tocado.

-¿Y le ha llegado de alguna manera la opinión de Sito Miñanco sobre su interpretación de su personaje en la serie de Antena 3?

-No, pero si me llegara tampoco lo iba a contar.