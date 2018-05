"La historia de 'Fariña' da para muchísimo"

La serie Fariña finalizó hace varias semanas con muy buenas críticas. Como protagonista, Javier Rey asegura desconocer si habrá segunda temporada y le parece "maravilloso" que el talento de los actores gallegos se conozca fuera de Galicia.

-¿Cree que hay posibilidades de que Fariña continúe?

-No tengo ni idea. Sí que es verdad que la historia da para mucho, para muchísimo, pero no depende de mí. Yo estaría encantado porque he adorado trabajar en Galicia otra vez con un personaje que me parece fascinante y una serie alabadísima. Decir que no estaría ahí sería una estupidez.

-Una de las cosas que nos ha llamado la atención desde Galicia es que la crítica hubiese 'descubierto' a actores de la talla de Antonio Durán Morris o Carlos Blanco que llevan décadas trabajando. ¿Cómo ve eso?

-Maravillosamente. No se le pueden poner puertas al talento, un actor como Morris va a ser un actor inmenso en una serie de TVG o trabajando con Martin Scorsese. O Carlos Blanco, Tamar Novas, Fran Lareu? todos tienen un talento increíble.

-Además del reconocimiento del público acaba de recibir un premio en Málaga.

-El premio por Sin fin sirve de promoción para una peli que la va a necesitar porque no tenemos dinero para forrar las ciudades de todo el país para que vaya todo el mundo al cine. Es una peli muy honesta, con gente con mucho talento y si la gente que sabe de cine te dice con un premio que el trabajo está bien hecho es maravilloso. Sacar una peli en este país es muy difícil así que el éxito ya es sacarla adelante y que el público la pueda ver.