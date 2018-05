Aberto o prazo para incorporar seccións bilingües

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria anunciou a convocatoria para que os centros públicos que o desexen soliciten a incorporación de novas seccións bilingües para o curso 2017/18. Tamén se abre o prazo para participar no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE), ao abeiro do que o alumnado de centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia poderá preparar as probas de certificación das EOI dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas.

Os centros que desexen implantar unha sección bilingüe deberán facer a solicitude en liña completando o formulario electrónico no enlace http://www.edu.xunta.es/programaseducativos . O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 31 de maio. Na última convocatoria incorporáronse ao programa 231 novas seccións bilingües en 111 centros educativos de Galicia, dos cales 34 eran novos centros. A formación que reciba o alumnado será gratuíta e realizarase fóra do horario lectivo. O profesorado encargado de impartila, docentes de ensino secundario de lingua estranxeira, realizará probas ao remate do curso en cada nivel. Os centros que desexen implantar o programa CUALE deberán facer a solicitude en liña completando o formulario electrónico dispoñible no enderezo http://www.edu.xunta.es/programaseducativos. O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 10 de xuño.