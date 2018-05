Seis de cada diez alumnos de colegios gallegos reciben ayudas para libros de texto

Seis de cada diez alumnos de centros educativos gallegos perciben ayudas para libros de texto en Galicia. En el actual curso escolar, más de 138.000 estudiantes recibieron o bien efectivo para la adquisición de los manuales o accedieron al fondo solidario. En concreto, como explica la Consellería de Educación, 28.034 se hicieron con las ayudas para la adquisición de los libros, lo que supone un 12% del total de alumnado de Primaria, ESO y Educación Especial, y más de 110.000 utilizaron el sistema de préstamo (el llamado fondo solidario), lo que se traduce en un 48%. Además, casi 100.000 estudiantes obtuvieron el vale para la compra de material escolar. Como novedad, en la nueva convocatoria, Educación ofrece un vale para adquirir libros o material didáctico complementario para alumnos con necesidades específicas que, a juicio del centro, no puedan utilizar libros de texto o el material disponible.

La Consellería de Educación acaba de abrir el plazo para que las familias soliciten las ayudas para el curso 2018-2019. Se dirigen a estudiantes de Primaria, ESO y Educación Especial de centros sostenidos con fondos públicos. Según explica Educación, las solicitudes podrán presentarse "por primera vez por vía electrónica utilizando la aplicación informática fondo libros ( https://edu.xunta.es/fondolibros) a través de la sede electrónica de la Xunta o bien presencialmente en los propios centros docentes, así como en cualquier lugar o registro establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo". El importe habilitado por la Consellería de Educación para la financiación de las ayudas y del fondo solidario asciende a casi 12,6 millones (5,4 millones para los vales de material escolar, 4,6 millones para las ayudas de libros de texto y 2,6 para la adquisiciones del fondo).

Explica la Administración gallega que en caso de no ser suficientes los libros disponibles en el fondo para dar una cobertura igual a la que se presta en función de la renta en los cursos con ayudas, "el centro educativo adquirirá los libros complementarios que sean necesarios". En el actual curso el fondo solidario distribuyó 640.130 libros, "de los que solo fue necesario adquirir el 12,41%", especifica la Consellería de Educación.

PROCEDIMIENTO

Desde hoy hasta el próximo 22 de junio (incluido) está abierto el plazo para solicitar las ayudas. Los diversos tipos de ayudas y requisitos son los siguientes:

▶Para compra. Las ayudas para la compra de libros de texto se dirigen a alumnado matriculado en 1º y 2º de Educación Primaria y el alumnado matriculado en Educación Especial. En Primaria, la renta per cápita familiar debe ser igual o inferior a 5.400 euros para conseguir ayudas de 170 euros. Para ayudas de 90 euros, la renta per cápita familiar ha de ser superior a 5.400 e igual o inferior a 9.000. Según Educación, "se mantiene que el alumnado matriculado en Educación Especial, en centros específicos o en unidades de Educación Especial en centros ordinarios, así como el que presente una discapacidad igual o superior al 65%, que solicite la ayuda y que cumpla los requisitos recibirá un importe de 250 euros, con independencia de la renta per cápita familiar". Además, los menores de 1º y 2º de Primaria que se encuentren en situación de guardia o tutela de la Xunta recibirán la ayuda máxima (170 euros) y no tendrán que acreditar los datos de la unidad familiar ni el nivel de renta, añade la Xunta.

▶Fondo solidario. Los libros de texto de este fondo estarán accesibles para el alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. "La asignación de libros se hará por orden inversa a la renta per cápita de la unidad familiar. Tendrá preferencia el alumnado en situación de guardia o tutela de la Xunta o con una discapacidad igual o superior al 65%", apunta Educación. Es requisito para acceder al fondo solidario, recibir ayudas para libros o el vale para material escolar haber devuelto los libros de cursos anteriores.

▶Para material escolar. El destinatario es todo el alumnado matriculado en Educación Primaria y en ESO con una renta per cápita familiar o inferior a 5.400 euros y la cuantía de la ayuda será de 50 euros.