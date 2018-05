La Toya Jackson visita esta semana el programa 'El Hormiguero' de Antena 3

La Toya Jackson, hermana mayor del fallecido Michael Jackson, será una de las estrellas invitadas de esta semana en el programa El Hormiguero de Antena 3. La artista visitará el plató de Pablo Motos el próximo jueves.

La cantante visita España para presenciar en directo el musical Forever. The best show about The King of Pop, una producción Española y que es la única avalada por la familia Jackson. Después de cerrar una exitosa temporada en Barcelona el próximo 3 de junio, el musical regresa al Teatro Apolo de Madrid a partir del día 8, en donde permanecerá a lo largo de seis semanas, según informaba ayer la cadena a través de la web del programa.

La artista explicará cómo ve este espectáculo y recordará anécdotas tanto de su trayectoria personal como las vividas con su hermano. Además participará, como es habitual en el espacio de Antena 3, en las pruebas y experimentos de los colaboradores del programa.

Pero antes de la Toya Jackson visitarán el programa de Atresmedia el futbolista Jordi Alba y el periodista Iñaki Gabilondo.

El jugador del Barcelona hará balance de la temporada futbolística que está a punto de finalizar y en la que su equipo se alzó con la Liga y con la Copa del Rey. Además es uno de los convocados para el Mundial de Rusia y explicará cómo vive las semanas previas al inicio de la competición. Por su parte, Gabilondo charlará con Pablo Motos sobre un nuevo programa de televisión que estrenará en Movistar+.