Polémicas elecciones en Cofares

La polémica rodea a la elección del nuevo presidente de la Cooperativa Farmacéutica Española, Sociedad Cooperativa (Cofares), una de las principales compañías de distribución de medicamentos. José Antonio López Arias, uno de los dos únicos candidatos al cargo, denuncia que la junta electoral le impide la entrada en las asambleas autonómicas donde los socios de cada zona elegirán a los delegados que posteriormente decidirán con sus votos el nuevo presidente en una asamblea general en Madrid mientras que no ocurre así con el otro candidato: Eduardo Pastor.

Tal y como establece la normativa interna de Cofares y debido al gran tamaño de la compañía es inviable que todos los socios cooperativistas participen la asamblea general de elección del presidente. Por ello, se celebran trece juntas por diferentes puntos del país, donde los socios eligen a quienes le representarán en la votación final. Además de los socios de cada zona, a las reuniones debe asistir, según los estatutos, el presidente del consejo rector y es aquí donde surge el problema.

El actual presidente del consejo rector es a su vez el vicepresidente y uno de los candidatos, Eduardo Pastor. José Antonio López Arias denuncia que, de este modo, se encuentra en desigualdad de condiciones ya que no puede ejercer su derecho a dar a conocer a los socios su proyecto en el caso de ser elegido presidente. "Lo adecuado sería que fuésemos los dos a cada junta y pudiésemos explicar nuestro proyecto electoral", señalaba ayer López Arias, quien vió cómo se le denegaba la entrada en la asamblea de A Coruña, la primera que se celebra en el país. "Los asesores jurídicos dijeron que no podía entrar y el presidente en funciones que no tenía potestad para permitirlo", señala este socio, quien anuncia que emprenderá medidas legales.

Para este candidato a presidir Cofares su petición es una cuestión de "ética y de sentido común".