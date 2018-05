Inditex aportará 400.000 euros para becar a alumnos extranjeros en China durante 3 años

El presidente de Inditex, Pablo Isla, y el vicepresidente de la Universidad de Tsinghua, Yang Bin, firmaron un convenio por el que se becará a estudiantes procedentes de los más de 50 países incorporados a la iniciativa One Belt One Road, (The Silk Road Economic Belt and the 21st -century Maritime Silk Road). Gracias a estas becas, cursarán sus estudios universitarios en la universidad china y se promoverán otras iniciativas de intercambio cultural entre las regiones participantes en el proyecto.

La iniciativa Belt and Road es el nombre con el que se conoce el proyecto cultural, político y económico de China para unir diferentes países y culturas en Asia, Europa y África. Se bautizó de esta manera en recuerdo a la tradición histórica de intercambio comercial y cultural que unían las principales civilizaciones de Asia, Europa y África, colectivamente llamadas Ruta de la seda por generaciones posteriores.

Inditex y la Universidad Tsinghua se suman de esta forma al proyecto mediante la creación conjunta del Fondo y Beca Educativa Tsinghua-Inditex Belt and Road, al que la compañía coruñesa aportará 400.000 euros durante un período de tres años, según detalló en un comunicado. Según Pablo Isla, la incorporación de Inditex al proyecto Belt and Road de la mano de Tsinghua University "es una nueva oportunidad para apoyar este ambicioso proyecto de intercambio cultural internacional en el que España está incluida, al tiempo que nos permite conocer todavía más de cerca la realidad académica e investigadora de China".

Por su parte, el vicepresidente Yang Bin mostró su agradecimiento por el apoyo de Inditex a estudiantes de la Universidad Tsinghua. "La creación del Fondo y Beca Educativa Tsinghua-Inditex Belt and Road no sólo fortalece y da continuidad a su apoyo y cooperación con Tsinghua, sino que también favorece la participación conjunta de empresas e instituciones educativas en la iniciativa Belt and Road".

Las Becas Inditex-Tsinghua Belt and Road están destinadas a estudiantes de todos los 52 países que forman parte actualmente de la iniciativa Belt and Road, a las que se unirán a otras actividades de intercambio cultural que serán gestionadas por la Fundación Universitaria Tsinghua.

Este es el segundo convenio firmado entre Inditex y Tsinghua, después del suscrito entre la compañía y la Tsinghua School of Economics (SEM) en 2016 para la dotación de becas para estudiantes de Tsinghua SEM. A través de estas becas se financian viajes de estudios a A Coruña (España) con el fin de que los estudiantes amplíen su experiencia práctica en Inditex y en otras empresas en campos como la moda, la logística, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, entre otros.

Asimismo, el primer convenio, de tres años de duración, contempla el apoyo al desarrollo profesional del personal académico, a partir de la realización de actividades formativas para jóvenes profesores de Tsinghua SEM en materias como investigación científica y formación docente, así como la promoción de actividades culturales para estudiantes en el campus de Tsinghua SEM.

Tsinghua University, una de las universidades más prestigiosas de China, se fundó en 1911 en Pekín. Desde sus inicios, la institución impulsa la interacción entre la cultura china y la occidental, entre la ciencia y las humanidades, entre la tradición y la modernidad. Actualmente, Tsinghua cuenta con 14 centros universitarios y 56 departamentos con facultades de ciencia, ingeniería, humanidades, derecho, medicina, historia, filosofía, economía, gestión, educación y arte.