Casi un millar de académicos no participarán en jornadas si no hay mujeres ponentes

Los académicos y profesionales españoles que han expresado su "compromiso" a no participar como ponentes en actos si en estos no participan mujeres ascienden ya a 967 cuando se cumple una semana del lanzamiento del manifiesto por la presencia femenina en las Ciencias Sociales. Casi un millar de hombres han solicitado ya adherirse a este compromiso, aunque el número de firmas validadas es 614, según el último recuento ofrecido por No sin Mujeres en su primera semana de actividad.

A pesar de que se trata de un compromiso destinado a hombres, 136 mujeres también han firmado la iniciativa, en la que los inscritos prometen no participar como ponentes en actos académicos sin mujeres.