Inditex y la Universidade da Coruña clausuran su séptimo curso de responsabilidad social

La clausura de la séptima edición del Curso de Especialización en Responsabilidad e Innovación Social (Ceris) de la Cátedra Inditex-Universidade da Coruña (UDC) de responsabilidad social (RS) contó ayer con la participación del director de Better Work, Dan Rees, que protagonizó la tercera sesión del Ciclo de Conferencias En Código Abierto 2017/2018.

Tras la conferencia 25 years of CSR in global supply chains. What have we learned and where do we go from here?, los 25 recién egresados del Ceris tuvieron la oportunidad de recoger sus diplomas, que fueron entregados por el presidente del Consello Social, Antonio Abril Abadín; la directora de la Cátedra Inditex-UDC de RS, Marta Rey García; y el propio conferenciante, Dan Rees.

Durante su intervención, Rees destacó el beneficio que la mejora de las condiciones laborales tiene, no solo para los empleados, sino también para las empresas. En su repaso por el camino de la responsabilidad social corporativa en la industria mundial, expuso datos que indican en qué dirección debemos seguir para conseguir mejores resultados, incluyendo a trabajadores, compañías y gobiernos. Rees terminó su discurso con una serie de pautas de futuro para alcanzar un desarrollo más inclusivo con la implicación de todos los agentes.

El presidente del Consello Social, encargado de presentar al ponente, hizo hincapié en el papel de Better Work dentro de la mejora de las condiciones de trabajo a nivel mundial, debido a su implicación y su filosofía de mejora continua; y también destacó la importancia del compliance dentro de la industria mundial.

La directora de la Cátedra, por su parte, recordó a los 190 alumnos y alumnas que pasaron por las ediciones anteriores del CER y trasladó su agradecimiento y enhorabuena a los 25 recién egresados. Rey apuntó además su orgullo en el trabajo realizado por los alumnos y declaró su esperanza en el futuro impacto de este proyecto de innovación social.