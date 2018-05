El papel protagonista de las mujeres en Alba

La voz de las mujeres suena alta y clara en las distintas colecciones de Alba Editorial desde su origen y de forma transversal, abarcando todos los géneros, épocas y tendencias, desde la literatura contemporánea hasta la clásica. Con un punto en común: la calidad del texto.

No es casualidad que dos de las novedades más destacadas que se presentan estos días en la Feria del Libro de Madrid tengan como protagonista a una figura indiscutible de las letras universales: Emily Brontë. Y lo hace por una doble vía: la narrativa y la poética.

Cumbres borrascosas, la gran novela publicada en 1847 y que conserva intacto su poder de fascinación de generación en generación, aparece en una edición bicentenario exquisita con la definitiva traducción de Carmen Martín Gaite. Un mito literario de hondo calado romántico que ha inspirado películas, óperas, secuelas e, incluso, canciones pop. El sobrecogedor ímpetu narrativo de la obra, enraizada en el paisaje gótico alimentado por espectros, noches tenebrosas, crueldad angustiosa y desesperación amorosa, inunda las páginas de una brutal intensidad dramática en la que la locura siempre está al acecho. El amor total que no entiende de razones ni barreras.

Como complemento, nada mejor que la "Poesía completa" de la autora. Traducida por Xandru Fernández, sus entrañas literarias están cruzadas por los mismos latigazos temáticos de su novela: el amor que sobrevive a la muerte y a la esperanza, el poder inigualable de la fantasía, la lealtad que protege y la traición que corroe, las energías que solo ven la luz cuando se encuentran en soledad? La obra de una visionaria que creó un espacio mítico llamado Gondal, una isla al norte del Pacífico.

Los versos exponen costumbres, rivalidades políticas con reinos vecinos e intrigas entre la familia real de Gondal y sus nobles. En el trasfondo, los propios anhelos y opresiones de una mujer casi aislada en un rincón de la Inglaterra del XIX que coloca un acento femenino a las posibilidades descubiertas por los poetas románticos ingleses.

Una autora que nunca defrauda es Elizabeth Gaskell, de la que Alba ha publicado títulos tan notables como Hijas y esposas o Norte y Sur. Las confesiones del señor Harrison, una deliciosa novela que ayuda a entender la devoción de Charles Dickens por "su querida Sherezade", y es que "sus poderes narrativos son incapaces de agotarse en una sola noche, seguro que duran al menos mil y una".

Junto a Brontë y Gaskell conviven en la actualidad de Alba nombres de autoras más contemporáneas. Por ejemplo, Jessica Brockmole y Mujer entra por la izquierda, una inolvidable road movie que propone dos viajes en sentido contrario separados por una generación. Una historia de amor y de amistad con los primeros años de Hollywood al fondo, en la que también caben los abusos del poder político con los vaivenes personales: adulterios, divorcios, frustraciones y satisfacciones.

En la colección Rara Avis hay una cita inexcusable: Con la misma moneda, de Verity Bargate, de cuyo talento implacable teníamos sobradas muestras gracias a "No, mamá, no". Un personaje femenino arrebatador y una apuesta por rebeliones que solo pueden ejecutarse con una violencia inesperada. Una de las muchas joyas que contiene una colección con nombres tan singulares y combativos como D.E. Stevenson, Elizabeth Jenkins, Anita Loos, Daphne du Maurier (con la muy conocida Mi prima Rachel) o Frances Hodgson Burnett. La nómina de autoras imprescindibles es amplia. No falta una Biblioteca Jane Austen, con Juicio y sentimiento, Mansfield Park y Persuasión. O esa pieza maestra que es La anciana señora Webster, de Caroline Blackwood. Agnes Grey, de Anne Brontë; Villette, de Charlotte Brontë; o Ethan Frome, de Edith Wharton, son otras sugerencias a tener muy en cuenta.

Los talentos emergentes tienen una presencia incuestionable en la colección Contemporánea. Pequeños fuegos por todas partes, por ejemplo, es una deslumbrante novela de Celeste Ng. La acompañan obras como Los buenos, de Hannah Kent; Cuando éramos hermanas, de Sheila Kohler, o la excepcional Susurros en el megáfono, de Rachel Elliott.

Antología de poetas españolas es, al tiempo que una joya literaria, un testimonio extraordinario: escribir poesía en España fue durante siglos una tarea llena de obstáculos y condenada a una difusión escasa. E incluso hoy en día sus nombres tienen menos resonancia que sus colegas varones cuando se trata de leer y recordar a los mejores poetas del pasado. Una injusticia que esta edición contribuye a paliar con una muestra significativa de los mejores poemas escritos por mujeres españolas. Versos imperecederos.