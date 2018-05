'Pescadores de historias' lembra o pasado de tradición baleeira do porto de Cangas

Na historia de hoxe, Pescadores de historias quere ser balea, non baleeiro, aínda que recoñece que a caza da balea permitiu construír a súa vida a moitas familias de portos galegos, é unha parte da historia mariña de Galicia, e a súa pesca ten unha gran épica mariñeira. O programa estará nesta edición nun dos portos de maior tradición baleeira, o porto de Cangas.

Existe documentación sobre a caza da balea en Galicia desde o século XIII, polo tanto, é sen dúbida unha actividade con tradición, que con períodos de distinta incidencia chegou ata o século XX. Cangas foi porto baleeiro documentado desde os anos 20 do pasado século, pero xa dunha forma industrial comeza en 1955 e mantense activa ata 1985, dando emprego a moitas familia de Cangas.

As ruínas da factoría baleeira da empresa Massó amosan unha visión decadente, pero foi o centro dunha actividade en terra esplendorosa, todo o contrario do que transmite hoxe. Quen coñeceu ben esta época é Manolo Romero. Tamén os mariñeiros Chuco Alfada, Manuel García e Plácido Montenegro, embarcados en baleeiros durante anos, e Carmiña Saa, que preparou a carne das baleas e cachalotes, e traballou na conserveira, achegarán as súas lembranzas no programa.

Por sorte, hoxe en Galicia xa non é posible comer carne de balea. Desde 1985 está prohibida a súa caza. A balea e especialmente o cachalote é un dos animais máis intelixentes do planeta. Os propietarios de A Parrocha, Fabi Rodríguez e Laura Verdes, recibirán o equipo do programa para xantar.