El rock de la 'baader-meinhof'

El estreno de la película 7 días en Entebbe (José Padilha, 2018) ha devuelto a la actualidad el recuerdo de una época en que la lucha armada de extrema izquierda se extendió por toda Europa. El filme de Padilha relata el secuestro de un avión de pasajeros por parte de dos miembros de la Fracción del Ejército Rojo (RAF) y otros dos del Frente Popular para la Liberación de Palestina, con el objetivo de presionar al Gobierno alemán y lograr la excarcelación de los líderes del grupo revolucionario teutón, Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Jan-Carl Raspe. El final de este episodio no fue el esperado por los terroristas y las consiguientes y sospechosas muertes en prisión de los tres dirigentes siguen envueltas en un halo de misterio.

El secuestro de este vuelo de Lufthansa es el acontecimiento más recordado del Otoño alemán, esos meses del año 1977 en los que la segunda generación de militantes de la RAF puso en jaque a las autoridades con acciones cada vez más audaces. Ese mismo año otro grupo surgido en la misma comuna de Munich que vio nacer a la Fracción del Ejército Rojo editaba un disco en directo, Almost Live? and looking fine, que daba muestras de una imparable decadencia. Se trataba de Amon Düül II, un conjunto que en sus inicios era igual de implacable que Baader y Ensslin, aunque eligieron alzarse contra el sistema con instrumentos musicales en vez de con armas.

Tanto la RAF como Amon Düül aparecieron de forma paralela. Para ser exactos, el germen del grupo armado proviene directamente del seno del grupo musical, que nació como una experiencia colectiva artística pero con objetivos políticos muy marcados. "En esa época, todo Munich estaba en las calles luchando contra la policía y los políticos. No teníamos armas ni herramientas para echarlos, pero podíamos hacer música y juntar a un público formado por gente con los mismos deseos y esperanzas", recuerda el cantante y multiinstrumentista John Weinzierl en el documental Krautrock: The rebirth of Germany (Benjamin Whalley, 2009).

Era la segunda mitad de los sesenta y el mundo ardía en protestas. Munich era solo un foco más de las revueltas juveniles que se repetían en París, Londres, San Francisco y México DF. Pero el caso alemán tenía un trasfondo que lo hacía particular. "Después de la Segunda Guerra Mundial no pudieron deshacerse de todo el mundo, especialmente de jueces y profesores -apunta Weinzierl-. Había que usarlos aunque fuesen nazis, porque no podías echarlos y quedarte sin profesores. Todo seguía ahí, aunque no fuese tan fuerte como antes".

Fue con este mismo nazismo soterrado con el que jugaron los cineastas Billy Wilder en Un dos tres (1961) y Stanley Kubric en ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú (1964). El proceso de Nuremberg solo purgó las cabezas de la barbarie nazi, mientras que los cargos medios y técnicos fueron reutilizados tanto por la República Federal como por la República Democrática, que decidieron correr un tupido velo sobre su pasado.

Con este panorama se encontraban en el Múnich de 1968, con la particularidad de que esta situación era mucho más acusada en Baviera, cuna histórica del nacionalsocialismo. Los movimientos sociales se fueron radicalizando ante esta coyuntura: "Un día, Andreas Baader nos dijo que no lo estábamos escuchando y no estábamos haciendo lo correcto -explica el músico-, que teníamos que hacer algo drástico, como quemar algo o poner una bomba. Entonces quemaron unos grandes almacenes y los pillaron, por supuesto. Fueron a la cárcel y cuando salieron pensaron en armar a Amon Düül".

Weinzierl se refiere al atentado con bomba que destruyó un comercio en Frankfurt en 1968 y que significó el inicio de la carrera terrorista de Baader y Ensslin. Ya en la clandestinidad, se embarcaron en una espiral delictiva que concluyó con su encarcelamiento en 1970, aunque como apunta Weinzierl, esto no supuso el fin de la relación entre la RAF y Amon Düül. En ese año, el proyecto musical comunal hacía tiempo que se había disuelto, ante la perspectiva de una inminente profesionalización y algunos de los miembros de la banda original se habían rebautizado como Amon Düül II, dando lugar a una de los grupos más originales, rompedores e influyentes del rock europeo.

Baader y Ensslin lograron escapar de la cárcel ese mismo año, en una espectacular fuga comandada por Ulrike Meinhof, una popular periodista y tertuliana de izquierdas que decidió pasarse así a la clandestinidad. Se trataba de una figura habitual de debates televisivos y radiofónicos, célebre por su incendiario discurso. Para que el lector actual entienda el estupor que este hecho causó en la opinión pública alemana, sería equiparable al que se produciría en España si, por ejemplo, Francisco Marhuenda se echase al monte al frente de una partida carlista. Era demasiado absurdo para ser cierto.

La cúpula de la banda Baader-Meinhof, la denominación con la que la RAF pasó al subconsciente colectivo, sembró el terror por toda Alemania hasta su captura en el año 1972. Pero antes de eso volvieron a cruzarse con sus antiguos compañeros de comuna, a los que pidieron ayuda y refugio. "Volvimos a casa tras una gira y al ir a mi habitación me encontré con que allí estaban Baader y Ensslin y arriba, en el cuarto del guitarrista Chris Karrer, estaba Meinhof. Yo les grité que qué cojones estaban haciendo allí y los eché inmediatamente. Fue duro, pero no me gustaba nada lo que estaban haciendo", rememora la vocalista Renate Knaup.

El pacifismo militante de los músicos y su rechazo a la violencia hizo que no sufrieran ningún tipo de consecuencia por su relación con la cúpula terrorista. Pero no fueron la única propuesta musical de la época cuyo radicalismo artístico estaba conectado con la acción directa política. Sirva como ejemplo los británicos Hawkwind, cuyo single de 1973, Urban Guerrilla, comenzaba con los siguientes versos: "Soy un guerrillero urbano, hago bombas en mi sótano, soy un ciudadano abandonado, soy un asesino en potencia".

Hawkwind llevaban desde finales de los sesenta siendo los preferidos del underground británico más contestatario, gracias a una propuesta que maridaba ciencia ficción, hard rock y música de vanguardia, con lazos estéticos y de amistad con Amon Düül II. Cuando lanzaron este sencillo estaban en la cúspide de su fama, pero tuvieron la mala suerte de que coincidió con una brutal campaña de atentados del IRA en Londres, que provocó que la BBC se negase a emitir el tema, pese a su evidente potencial comercial.

Aunque los miembros de la banda, entre los que se encontraba Lemmy Kilmister, futuro líder de Motörhead, negaron cualquier vinculación con el terrorismo republicano, el veto se mantuvo. La canción era realmente una muestra de solidaridad hacia unos militantes del grupo anarquista Angry Brigade, que fueron sorprendidos por la policía preparando artefactos explosivos. Esta banda, que gozaba de un amplio apoyo entre los colectivos más alternativos de Londres, llevaba un par de años atacando objetivos gubernamentales, siempre con la idea de causar el máximo daño material pero no herir a las personas.

Pese a lo explícito de su letra, la única consecuencia que sufrieron los músicos de Hawkwind por su pieza fue el perjuicio económico que les produjo su no emisión radiofónica. Ni se les enjuició por colaborar con grupos terroristas ni por faltar al respeto a ninguna víctima, porque, al igual que hicieron en Alemania sus compañeros de Amon Düül II, únicamente plasmaron a través de la música sus opiniones sobre los acontecimientos sociopolíticos que los rodeaban.