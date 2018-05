"Es atrevido decir que TVE no conoce Eurovisión", alega RTVE

RTVE respondió ayer a las críticas de los eurofans sobre los resultados de los últimos años cosechados por los representantes españoles en el Festival de Eurovisión. "TVE respeta cualquier opinión del espectador y acepta todas las críticas de los eurofans, pero es muy atrevido decir que, a estas alturas y después de 56 años trabajando y participando en Eurovisión, TVE no conoce perfectamente lo que es el Festival", dijo el ente público.

Así lo expresó por escrito en RTVE Responde la directora de programas de entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, en respuesta a un ciudadano que apuntaba que la corporación no sabía lo que era el Festival a tenor de "los datos y los hechos". Según el espectador, España lleva desde 1995 sin quedar entre los cinco primeros puestos y, en los últimos catorce años, en 10 ocasiones ha quedado por debajo del puesto 20, incluyendo las últimas cuatro ediciones. Además, afirmaba que en TVE no hay un equipo que trabaje exclusivamente todo el año en el Festival. A esto también contestó RTVE: "Sí, existe un equipo trabajando durante todo el año para el Festival. Hay varias personas dedicadas a ello en varios departamentos, aunque no sea de una forma exclusiva".

Queja por 'Los Lunnis'

Otra de las quejas hacía referencia a un episodio de Los Lunnis sobre Cristóbal Colón en los que se decía que la gente creía que la Tierra era plana hace 500 años, cuando esta teoría era ya conocida desde la Antigua Grecia, según indicó un espectador.