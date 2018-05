Dobles grados y Medicina, un pleno de 100%

Mientras en unas titulaciones una parte del estudiantado llega de rebote, hay otros grados donde no hay (o casi) ningún alumno matriculado en las clases de primero que haya tenido que recurrir a un plan B por no poder inscribirse en la titulación que tenían como prioritaria. Ocurre en muy pocos casos, sobre todo en dobles grados y en carreras que también se asocian tradicionalmente con la vocación, como Medicina (que no llega al cien por cien pero roza el 99,8%).

En total, incluida esta carrera, son una docena de títulos los que logran un pleno de estudiantes que han conseguido acceder a su primera opción, la mitad de ellos en los campus de la Universidade da Coruña y donde menos, en Vigo, en la que solo consiguen el cien por cien la titulación de ADE impartida por Ieside y la simultaneidad de Turismo y de Geografía e Historia (Ourense).

Los dobles grados acaparan más de la mitad de ese listado: aparte de la mencionada Turismo y Geografía e Historia en Vigo, estarían en Santiago Matemáticas y Física, y Comunicación Audiovisual y Periodismo, mientras en A Coruña se sumarían a ese 100% Derecho y ADE, Ingeniería Mecánica y Oceánica y Naval e Inglés con Gallego y Portugués y Español con Gallego y Portugués. Fuera de las simultaneidades y de Medicina, los casos son excepcionales: Tecnologías Marinas e Información y Documentación en A Coruña, con Gestión de Pymes (Lugo, Santiago) y con el citado ADE de Ieside.