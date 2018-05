De 'sin papeles' a héroe nacional francés

Cuando hace unos meses Mamoudou Gassama llegó a Francia en busca de un futuro mejor que el que podía ofrecerle su Mali natal, no pensaba que un gesto heroico, difundido por las redes sociales, allanaría su destino. El joven, de 22 años, se convirtió en un héroe cuando en la tarde del pasado sábado escaló en medio minuto los balcones de un edificio en París para alcanzar la cuarta planta donde un niño de 4 años estaba suspendido y se aferraba por no caer.

Ayudado por una pericia poco común en la escalada, que ha llevado ya a bautizarle como Spiderman, fue avanzando por la fachada del edificio y, en unos 30 segundos, ganó el lugar en el que se encontraba el menor.

Su gesto, aclamado por la clase política francesa, le llevó ayer a pisar las alfombras del Palacio del Elíseo, donde el presidente del país, Emmanuel Macron, le invitó a contar su gesto heroico antes de proponerle la nacionalidad francesa. "Lo suyo ha sido un acto de heroísmo y me gustaría poder tener un gesto excepcional con usted", le dijo el jefe del Estado.

Además de la nacionalidad, Macron le propuso integrar los servicios de salvamento del país "para que pueda repetir a diario su gesto de valentía".

No fue su único privilegio. Entre innumerables demandas de los medios de comunicación, recibió la llamada del presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keïta.

Por primera vez, el destino se ponía del lado de este hombre, que en 2013 abandonó su país con destino a Europa, en un recorrido que viven miles de personas cada año.

Estaba viendo la final de la Liga de Campeones en un bar del distrito 18 de la capital cuando oyó gritos en la calle. Al salir y ver la escena, se lanzó al rescate del niño, que se había quedado solo en el domicilio cuando su padre fue a hacer unas compras y se entretuvo a la vuelta porque, de regreso, tuvo la idea de jugar al Pokémon Go.

Macron precisó que se trata de una oferta excepcional porque, afirmó, "Francia no puede dar papeles a todas las personas que vienen de Mali o Burkina Faso". El joven no era candidato al asilo porque su país no vive un conflicto que lo justifique.