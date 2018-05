Profesores interinos que no validaron la solicitud para opositar temen perder el empleo

Profesores interinos que no validaron la solicitud para las oposiciones de Educación de este año temen caer de las listas y que no les llamen para seguir trabajando en centros. Sindicatos educativos calculan que pueden ser unos 150 los docentes afectados. El hecho de quedar fuera de las listas de admitidos para las oposiciones plantea un dilema tanto para la Administración educativa, como para sindicatos y para su propio futuro inmediato.

Este es el primer año en el que las solicitudes para presentarse a las oposiciones, de Educación, en este caso, se realizaron 100% vía telemática, a través de la Administración electrónica de la Xunta. En total, unos 500 candidatos a una plaza en el sistema público de Educación quedaron fuera de las listas por errores de forma. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria amplió el plazo para que los excluidos presentaran reclamación, periodo que concluyó ayer.

La mayoría de los excluidos fueron capaces de corregir el problema a través de la propia administración electrónica. De hecho, con los datos personales, explican los sindicatos, ya se puede comprobar si la petición ha sido incorporada.

El problema se presenta para los candidatos que no tienen instancia. "No sabemos bien qué pudo pasar en cada caso. Suponemos que un problema de gestión o que la instancia no se validó, faltó el último paso, de manera que no se generó. Evidentemente, si no existe instancia no se puede acreditar", explica Julio Díaz, de Anpe.

La diferencia para justificar que hubo intención real de presentarse a las oposiciones la marcará, probablemente, la existencia del justificante de pago de las tasas. Esto significaría que los candidatos a opositar sí realizaron el pago bancario en tiempo y forma, ganando peso el fallo a la hora de cubrir la solicitud telemática o la falta del paso final, de validación. También se podrán revisar los movimientos bancarios de esos días: "si se realizó el descuento de la supuesta cantidad abonada", añade Díaz. Lo que suena a despiste o a no controlar el sistema telemático puede salir caro a docentes interinos que llevan tiempo trabajando ya que, al quedar excluidos de las oposiciones, podrían tener problemas para trabajar el próximo curso. En el sistema establecido, existe la obligatoriedad de presentarse todos los años a las oposiciones para intentar hacerse con una plaza en el sistema público.

Tras comentar el problema con la Consellería de Educación, se abordará en una mesa sectorial de modo que se busque a este colectivo de afectados una solución.

Una de las propuestas comentada por Anpe es que pueda acordarse una medida transitoria, al ser el primer año que se implanta el procedimiento vía telemática 100%, de manera que, como excepción, permita que no afecte a las listas de interinidades. "Evidentemente, ha de estar justificado de algún modo la intención real de haberse presentado, eso tendrá que revisarse exhaustivamente y cada caso tendrá sus características", expresan fuentes de Anpe. En principio, según la propuesta sindical, no se presentarían a las oposiciones, al no estar registrados ni conseguir arreglarlo en el periodo de reclamaciones, pero sí estarían en listas en el momento de decidir los destinos del próximo curso.

Al verse excluidos de las listas incluso algunos de los docentes pensaron en la posibilidad de presentarse en Canarias, comunidad todavía con plazo de presentación abierto en ese momento, "aunque sin demasiado margen; supondría, además, presentarse en una especialidad distinta". La solución tendrá que tomarse en mesa y acordarse entre todos los agentes implicados, tanto Administración como sindicatos.

En el primer tramo de presentaciones suman 16.500 los candidatos a las oposiciones de Educación de este año en Galicia. Se convocan 2.050 plazas. El primer examen será el 23 de junio.