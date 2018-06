Galicia, tierra de festivales

La música es el eje central, pero se complementan con todo tipo de actividades. Los festivales de música son un sector en auge en Galicia ya que cada año atraen a un mayor número de asistentes. Los organizadores apuestan por la coordinación entre los distintos eventos, la profesionalización de los mismos y su "sostenibilidad". Con este objetivo, precisamente, se constituyó el mes pasado la Asociación de los Festivales de Galicia que, agrupando inicialmente ocho citas, se ha marcado como reto coordinarse para potenciar su papel y luchar contra elementos como la precariedad en el trabajo.

En el calendario estival gallego ya existen citas para todos los públicos con certámenes de diferentes estilos así como de pequeño o gran formato. Estos son solo algunos de los festivales que se celebrarán en los próximos meses.

EO Son do Camiño. El Monte do Gozo de Santiago acogerá entre el 28 y el 30 de este mes la que es una de las citas revelación del año, el festival O Son do Camiño, que programa su primera edición como parte de la proyección del Xacobeo 2021. The Killers, Franz Ferdinand, Jamiroquai, The Gift, Lenny Kravitz, Martin Garrix, Leon Benavente, Eladio y los Seres Queridos, Novedades Carminha o Furious Monkey House serán algunos de los nombres de este festival, que contará con dos escenarios, área de restauración, mercadillo y zona de acampada. Tras su presentación, la expectativa generada alrededor de esta nueva cita da buena cuenta de la salud de la que goza el ámbito de los festivales ya que vendió los 20.000 abonos que la organización puso a la venta en dos horas y después de que miles de personas tuviesen que guardar cola virtual para hacerse con una entrada.

ENoroeste Estrella Galicia. Ana Curra, Bea a de Estrella, BFlecha, Carla Green & The Demons, Christina Rosenvinge, Dona Rosa, Glitchgirl, Group A, María Arnal i Marcel Bagés, Mordem, Rocío Márquez, The Big Lis Gumbo Band, The Lákazans, Wondermind, Morgan o The Limboos son algunos de los artistas que actuarán en el Noroeste Estrella Galicia que se celebrará del 7 al 12 de agosto. Pese a que todavía no se han confirmado los cabezas de cartel, las actuaciones al igual que en año anteriores se celebrarán en distintos puntos de A Coruña como la playa de Riazor, las Bárbaras y San Agustín.

EFestival del Mundo Celta de Ortigueira. El exitoso festival, que el año pasado reunió a 95.000 personas, celebrará su 40 edición entre el 12 y el 15 de julio. Carlos Núñez, Milladoiro, Imar e Yves Lambert Proyect serán los cabeza de cartel de este año en un certamen que contará también con las actuaciones de Kila, Os D'abaixo o Rubén Alba. Como ya es habitual en los últimos años, la música no es el único reclamo del festival que incluye también actividades extra como cine, mercadillos, talleres, exposiciones o iniciativas relacionadas con la gastronomía.

EFestival Ribeira Sacra. La segunda edición se celebrará entre el 27 de julio y el 3 de agosto en donde la música compartirá protagonismo con el patrimonio y el vino. Coque Malla, Woods, Ten Fé y Fuckaine son algunos de los artistas que actuarán en el certamen que ofrecerá a los asistentes visitas a bodegas, rutas de senderismo o actividades vinculadas al paisaje.

EPortAmérica. Reubicado en la localidad pontevedresa de Caldas por segundo año consecutivo, el festival contará con Vetusta Morla, Izal, Xoel López como cabezas de cartel. Además en el certamen que se celebrará del 5 al 7 de julio tendrá un gran protagonismo la gastronomía, con presencia de 30 cocineros.

EFestival SinSal Estrella Galicia. Es uno de los festivales más curiosos ya que el cartel es secreto hasta el mismo día en que comienza. Se celebrará entre el 26 y el 29 de julio en la Illa de San Simón.

EResurrection Fest. Kiss y The Scorpions serán algunos de los platos fuertes de este certamen que reúne cada año a miles de personas en Viveiro. Se celebrará entre el 11 y el 14 de julio.

EFestival de la Luz. Love of Lesbian, Os Resentidos, Sr.Chinarro o Agoraphobia son solo algunas de las bandas que actuarán en Boimorto entre el 7 y el 9 de septiembre. Organizado por Luz Casal, incluye múltiples actividades para toda la familia y tiene un fin solidario.