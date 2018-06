El gallego Roi Méndez, de Operación Triunfo, ultima su primer "single"

El gallego Roi Méndez, décimo expulsado de Operación Triunfo 2017, ultima su primer sencillo en solitario, según ha adelantado la discográfica Universal en un comunicado. Aún no ha trascendido el título de la canción, que el joven compostelano define como una balada que se vuelve "bailonga", y que será publicada el próximo 15 de junio.

Natural de Santiago de Compostela, Roi Méndez entró en Operación Triunfo a los 23 años, pero su experiencia musical viene de lejos. Estudió el Grado Superior de Técnico de Sonido, compone, produce y toca la guitarra.

En la Academia, conquistó a todos gracias a su carácter extrovertido y a su gracia. Sus dotes musicales, junto con su desparpajo, compañerismo, ingenio y creatividad, lo convirtieron en uno de los grandes atractivos de la edición.

Roi Méndez presenta ahora su primer single, compuesto por él y con la colaboración de Paco Salazar (Lo malo), que también lo produce.

Roi lo describe con estas palabras: "Me siento muy orgulloso de esta canción porque, además de ser mi carta de presentación, está hecha de forma muy natural y artesanal, sin prisas y entre amigos".

"Siempre que me preguntan por la canción digo que es muy orgánica y nadie me entiende ¡jajaja! Con esto me refiero a que, pese a ser un tema que pueda sonar un poco electrónico, está tocado, en su mayoría, por instrumentos reales", aclara.

"Es una canción que pasa por distintas fases. Al empezar parece una balada, pero va creciendo poco a poco hasta que rompe y se vuelve bastante 'bailonga'", añade. "Espero que este tema sea el principio de algo muy bonito, acompañado de toda la gente que siempre me ha apoyado".

"Gracias por hacer que este sueño se haga realidad", concluye Roi.

INFLUENCER

Roi Méndez ha sido recientemente considerado como el influencer español con más engagement (compromiso) en Instagram. No es lo mismo contar con una gran masa de seguidores que poseer un alto porcentaje de engagement. Este último mide la capacidad de un influencer de crear relaciones sólidas con sus seguidores y se calcula según diferentes variables.

"Consideramos el engagement como un parámetro cuantitativo que muestra la habilidad del creador o influencer a la hora de capturar la atención de su audiencia y les induce a participar en algún tipo de conversación o actividad. También tenemos en cuenta la frecuencia y recurrencia", asegura Patricia Ratia, cofundadora de SamyRoad, la plataforma tecnológica que pone en contacto a grandes marcas con influencers y que ha elaborado un ránking a partir de sus herramientas que revela quiénes son los influencers españoles con más engagement del momento en Instagram:

El primero en la lista es el participante gallego de la última edición de Operación Triunfo Roi Méndez, cuya simpatía ha seducido a sus 511.000 seguidores. Otro protagonista del talent show que aparece en esta lista es la profesora de baile Vicky Gómez. La que fuera también ganadora de la primera edición de Fama ocupa la octava posición de este ránking. Volviendo a la parte alta de la tabla, la segunda y tercera plaza la ocupan el novio de la también influencer Paula Gono, Alex Chiner, y el youtuber HiClavero. Completan la lista la youtuber Carla Laubalo, Pablo Castellano -novio de María Pombo-, el cantante David Rees, el fotógrafo Izhan Go, la humorista María Valero y la jovencísima youtuber Judith Jaso.