El parricida de Moraña recurre ante la Audiencia para pedir un análisis psiquiátrico

Un recurso presentado por la defensa del doble parricida de Moraña, David Oubel, amenaza con ralentizar el cierre de la instrucción del sumario que se sigue contra él en el juzgado de Caldas de Reis por el asesinato de sus dos hijas, Candela y Amaya, en julio de 2015. David Oubel insiste con este recurso ante la Audiencia en solicitar que se ordene por parte del juzgado instructor que sea evaluado su estado de salud mental por un experto en psiquiatría, una prueba que ya rechazó la magistrada que instruye el caso pero en el que la defensa insiste, por lo que recurre a la Audiencia Provincial de Pontevedra para que dictamine o no la procedencia o no de dicho informe.

La Fiscalía de Pontevedra comparte con el juzgado de instrucción que la realización de dicha prueba no es necesaria ni trascendente para el caso. Fuentes del Ministerio Público destacan que en la causa ya obra un completo análisis forense sobre el estado psiquiátrico de David Oubel elaborado por los expertos de la Comunidad de Castilla y León, dado que el presunto parricida morañés se encuentra encarcelado en una prisión de esta comunidad. Un informe que señalaba, como ya trascendió en su momento a los medios de comunicación, que Oubel no padecía ningún tipo de trastorno en el momento de los hechos y que estaba en plenas facultades mentales. Sostienen que un informe más exhaustivo como el que reclama la defensa del acusado podría tener solo algún sentido si los forenses que elaboraron este primer informe hubieran detectado algún indicio de la presencia de alguna patología, algo que no sucede, según estas mismas fuentes.

Cabe recordar que este informe y otras pruebas aportadas a la causa han servido de base a la Fiscalía para pedir que se condene a David Oubel a la máxima pena que recoge el Código Penal actualmente como es la categoría de prisión permanente revisable.

En cualquier caso, el recurso planteado por la defensa de David Oubel obligará a la Audiencia Provincial de Pontevedra a analizar el asunto y aunque fuentes del Tribunal Superior explican que este recurso no es suspensivo y no paraliza la instrucción, desde la Fiscalía creen que sí podría suponer algún pequeño retraso temporal para una causa que, pese a todo, esperan que pueda llegar a juicio este mismo año.

El recurso no impedirá que en breve el juzgado instructor celebre la vista preliminar -en la que el acusado comparecería por videoconferencia desde la prisión leonesa en la que se encuentra recluido-, un trámite que establece la ley del jurado antes de que se dicte la apertura de juicio oral y el caso pase a la Audiencia Provincial para ser enjuiciado. No obstante, estas mismas fuentes dudan que el juzgado dicte auto de juicio oral antes de que la Audiencia resuelva este recurso que está pendiente y dictamine si procede o no realizar esta última diligencia que solicita la defensa del acusado.