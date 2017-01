¿Una venganza tras la desaparición de Diana Quer?

Los agentes a cargo de la desaparición de Diana Quer habrían abierto una nueva línea de investigación que apuntaría a una venganza contra la familia, según informa esdiario.com. Este medio online señala que la Guardia Civil estaría centrada en "peinar" los negocios y operaciones empresariales del padre de la joven, Juan Carlos Quer.

Frente a esta información, el programa de Antena 3 Espejo Público se puso en contacto con el progenitor, que se mostró molesto por la noticia y manifestó que tan solo da credibilidad a los datos que recibe directamente de la Guardia Civil. En este punto coincide en estrategia con su expareja y madre de la desaparecida, Diana López Pinel.

Transcurridos más de cuatro meses desde aquel 22 de agosto en que se le perdió la pista a Diana en A Pobra do Caramiñal, pocos avances ha habido. El laborioso análisis de los miles de teléfonos que aquella madrugada se conectaron a las mismas antenas que el terminal de la joven señaló a 10 personas, que resultaron no tener ninguna relación con el caso. Los investigadores continuaban tirando del hilo telefónico para comprobar si la o las personas que se habrían llevado a Diana apagaron sus teléfonos en A Pobra para no ser rastreados.

Del estudio del móvil de Diana, hallado el 28 de octubre bajo el puente de la autovía AG-11, cerca del puerto de Taragoña, no ha trascendido ninguna novedad. Ni los últimos mensajes ni la geoposición del terminal aquella noche.

Según esdiario.com, llegados a este callejón sin salida, los investigadores se habrían dado un giro al curso de las pesquisas buscando indicios de una posible venganza contra la familia.