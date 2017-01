El autor del tiroteo en el súper de Ourense no se muestra "arrepentido"

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, confirmó ayer que "todo parece indicar" que el hombre detenido el miércoles tras irrumpir con una escopeta en un supermercado de la ciudad "no se encontraba en sus cabales", ya que su forma de proceder no se corresponde con la de un "atraco habitual". En este sentido, Castro incidió en que tras su detención y arresto, en comisaría no se muestra "arrepentido", sino como si hubiera cometido "una hazaña". Considera además "una suerte" que no se haya producido "ningún daño irreparable a nadie, ni siquiera leve" después de que el hombre, natural de Bilbao y que llevaba residiendo medio año en la ciudad, entrase en el supermercado situado en la calle Otero Pedraio y disparase varias veces con una escopeta.