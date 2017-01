Asaltan con violencia a un matrimonio de octogenarios en su casa de Allariz

La Guardia Civil busca a cinco encapuchados que este pasado lunes por la tarde maniataron a un matrimonio de octogenarios en Allariz (Ourense), para robarles 3.500 euros y una escopeta. El hombre, Ramón Rodríguez Quintana, de 84 años, recibió golpes en todo el cuerpo con la insistencia de que les entregase más dinero. Antes de abandonar la vivienda los ladrones amenazaron a ambos con matarlos si avisaban al Instituto Armado antes de media hora.

A Ramón Rodríguez lo abordaron a las 19.00 horas fuera de la vivienda y le golpearon con un palo en la frente que le dejó aturdido.

En ese mismo momento le quitaron el dinero de la cartera, le ataron de pies y manos y lo metieron dentro. "Me tiraron en la cama y me ataron de todas las maneras, pensé que me mataban", señala. Uno de ellos iba armado con una pistola y el resto con palos. Ramón asegura que eran "grandes, de unos 50 años" y que uno en particular era "muy malo".