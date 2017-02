Cuatro encapuchados asaltan a tres hermanas de entre 79 y 81 años en Ourense

Tres hermanas, con edades comprendidas entre los 79 y 81 años -una de ellas incapacitada-, fueron asaltadas por cuatro encapuchados este pasado sábado, a las once de la noche, cuando se encontraban en la cama en su casa, en la localidad ourensana de Güín (Bande). Según declararon ayer por la mañana a la Guardia Civil, dos de ellas fueron agredidas, y les rompieron el teléfono móvil para que no pudieran comunicarse. Todo eso para llevarse tan solo 200 euros, porque se trata de personas que se dedicaron durante toda la vida a las tareas del campo y en la actualidad cobran una pensión no contributiva. Al parecer, no tenían objetos de valor en casa.

La Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer estos hechos, no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta la mañana del domingo, porque las tres hermanas se acostaron después del asalto, al tener inutilizado el teléfono móvil. Por la mañana denunciaron lo que les había ocurrido y un vecino de la zona las llevó al PAC de Bande. Una de las mujeres muestra contusiones, por un golpe sufrido en la cara.

Los agentes de la Guardia Civil que se desplazaron durante la mañana de ayer a Güín, tras escuchar el testimonio de las tres hermanas y examinar la vivienda, buscando pruebas que puedan conducir a los autores de este robo con violencia, preguntaron a los vecinos del pueblo si habían visto algo anómalo o escuchado ruidos durante esa noche. Declararon que no habían escuchado ni habían visto nada raro. Eso sí, alguno apuntó que en ocasiones las afectadas incurrían en "algún desliz etílico" y luego "se martillan entre ellas".

Este caso, denunciado por las tres hermanas, presenta bastante similitud con el asalto realizado por cinco encapuchados un lunes por la tarde, a mediados de enero, en Allariz, donde fue asaltado el tratante de ganado Ramón Rodríguez Quintana, de 84 años, que recibió golpes en todo el cuerpo -también se encontraba en casa su mujer-, para exigirle que entregara más dinero. Al final, los ladrones se fugaron con un botín de 3.500 euros y una escopeta.