Buscan a un hombre de 88 años desaparecido desde ayer en Carballeda de Valdeorras

Agentes de la Guardia Civil, los efectivos del servicio de emergencias GES de Valdeorras y los vecinos iniciaron una batida a las 18 horas de ayer con el propósito de dar con el paradero de Hervigio Carrera Fernández, un hombre de unos 88 años de edad, vecino de la localidad de Casaio, un núcleo de 369 habitantes del concello ourensano de Carballeda de Valdeorras.



Los residentes dieron la voz de alarma después de varios días sin tener noticias del nonagenario. Fuentes consultadas indicaban ayer que no había rastro del señor en su domicilio de Casaio.





La puerta de su casa, abierta

Efectivos delparticiparon en una búsqueda por las inmediaciones tras comprobar que la vivienda se encontraba abierta y que no había pistas sobre el paradero. Al parecer, el desaparecido está casado. La mujer tiene unos 40 años de edad. La denuncia de la ausencia del nonagenario no se formalizó hasta ayer. Las autoridades no tuvieron constancia del caso hasta las 18 horas de este sábado, pese a los días transcurridos.