El abogado de Rosario Porto achaca su ingesta de fármacos a "coacciones" desde el penal

El abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, sostiene que la ingesta de fármacos por parte de su defendida estuvo motivada por las presiones que viene sufriendo dentro del penal de Teixeiro para que admita el asesinato de su hija Asunta Basterra.

Aranguren asegura que ha habido "movimientos" por parte de la junta de tratamiento para cambiarla de destino, porque "aquí no progresa", según le comunicaron en su momento. El letrado indica que esta expresión es un eufemismo para no decir que la interna sigue sin reconocer los hechos. "En lo que ella no avanza es en lo que ellos quieren que avance, que es el reconocimiento del crimen", apunta el letrado.

Reconocer los hechos es "una imposición" del sistema penitenciario –argumenta el abogado- para lograr la pretendida "recuperación" del delincuente, que en teoría es el fin del sistema penal. Admitir el delito –añade Aranguren- es el modo de lograr ciertos beneficios penitenciarios, pero que implican que el reo se autoinculpe y asuma los hechos por los que fue condenado. "Eso es una coacción como la copa de un pino, pero yo tengo constancia de que se ejerce", asevera el letrado.

"Lo que se me dice en aquel momento es que como ella no avanza, es decir, que no está dispuesta a reconocer que hizo lo que no hizo, hay presiones en ese sentido", explica el letrado, quien por otra parte indica que todavía no ha tenido oportunidad de hablar con su defendida porque está ingresada en la UCI.

"Instituciones Penitenciarias llegó a decir que no había sido un exceso de medicación ni un intento de suicidio, sino una reacción a la medicación psiquiátrica que estaba tomando; yo hablé con el psiquiatra esa tarde, al tratar de buscar información, y me dijo que eso era una tomadura de pelo", explicó Aranguren, quien ha hecho estas declaraciones en la Audiencia Provincial de Pontevedra, a preguntas de la prensa, donde ejerce la defensa de un joven acusado de una violación en Lalín. "La siguiente noticia que tuve fueron las órdenes estrictas de la gerencia del CHUAC, de información cero, a nadie", añade.

Aranguren intentará visitar a Rosario Porto en las próximas horas para conocer lo ocurrido de primera mano, porque "como dijo Felipe González en su día: yo me enteré por la prensa".