El juez mantiene en libertad al yerno de la viuda del expresidente de la CAM

Miguel López, el sospechoso de haber matado a su suegra, la viuda del expresidente de las CAM Vicente Sala, seguirá en libertad y con las mismas condiciones con que el juez José Luis de la Fuente le permitió abandonar la cárcel de Fontcalent tras 39 días encarcelado.



El instructor del proceso que investiga el asesinato de María del Carmen Martínez ha rechazado los recursos presentados por el fiscal y por la acusación particular, que se ejerce en nombre del hijo mayor de la víctima y en los que pedían que volviera a prisión o, en su defecto, se acordara el alejamiento del sospechoso tanto de su cuñado Vicente Sala y su familia como de los trabajadores de Novocar, a cuyas instalaciones no puede acercarse por orden del magistrado.



El juez entiende que "no se desprenden argumentos que orienten hacia un acuerdo distinto" al que tomó para decretar la prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, medida a la que sumó la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer cada lunes en el juzgado, como ya ha hecho en dos ocasiones.



En un auto contra el que cabe recurso ante la Audiencia, el instructor se apoya en la "ponderación" y el "equilibrio" para defender "la libertad de la persona cuya inocencia se presume y la realización de la administración de la justicia penal, que se estima susceptible de conjugar a través de la posibilidad de acceder a una situación de libertad provisional una vez satisfechas las cautelas impuestas".



En respuesta a los recursos de las acusaciones, el magistrado entiende que no hay contradicción entre su decisión de encarcelar al presunto autor del crimen tras su detención, porque fue "fruto precisamente del carácter inicial de la imputación", y la posterior decisión por la que el investigado podía eludir la prisión si pagaba una fianza.



En cuanto al planteamiento del fiscal de que se impidiera al sospechoso acercarse a los empleados de Novocar, el juez entiende que la protección a estos testigos ya existe. Y recuerda "la inconveniencia de distinguir entre unos testigos favorables y otros desfavorables a las tesis de la acusación y defensa".