Condenado a 21 años de cárcel por matar de 64 puñaladas a una camarera en Ferrol

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 21 años de prisión a Víctor T.N. por la muerte a puñaladas de una camarera en Ferrol en abril de 2016. La sentencia, en la que se le considera autor de un delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento, se produce después del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular que ha juzgado los hechos a principios de este mes.



La sentencia considera probado que el día 24 de abril de 2016, el procesado, después de cerrar la cafetería Auditorio 27 que regentaba, sobre las 17.00 horas, se dirigió al Bar Bonky, donde trabajaba la víctima permaneciendo allí durante una tres horas y consumió alcohol. Más tarde, el ahora condenado regresó a la cafetería y en un momento dado entre las 05.00 y las 05.30 horas, y cuando no había otras personas en el local, "se hizo con un cuchillo de punta y hoja lisa cortante", utilizado habitualmente para cortar limones, que se encontraba cercano a la barra.



Seguidamente, según el fallo, "aprovechando la ausencia de otras personas en el establecimiento y la confianza que mantenía con la víctima", y sin correr riesgo alguno de la defensa que pudiera realizar Marta, "le asestó múltiples puñaladas, concretamente diez en la cabeza, veintiuna en su cara y cuello, diecinueve en su espalda, trece en sus extremidades superiores y una en el tórax".



Todo ello, según se argumenta en el fallo, hizo que el fallecimiento de la víctima no fuese inmediato. Y es que, la sentencia considera probado que el agresor causó a Marta "heridas innecesarias y múltiples, que prolongaron su agonía y dolor durante un periodo de tiempo no determinado". Seguidamente, y según se recoge en la sentencia, el procesado, con la finalidad de no ser descubierto, se dirigió hacia un puente y desde allí llamó a su expareja, quien acudió a la zona para recogerlo y trasladarlo a su casa, donde el acusado se duchó y se vistió con un chándal de mujer.



Por todo ello, la Audiencia coruñesa le condena a 21 años de cárcel como autor de un delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento. El ahora condenado, además, tendrá que indemnizar al hijo de la víctima con 200.000 euros y a sus dos hermanas con 6.000 euros a cada una. En la última sesión del juicio, en la lectura de las conclusiones, la Fiscalía cambió su petición de 15 años de prisión por homicidio y pidió que se considerasen los hechos de asesinato y pidió 25 años.