Fallece un guardia civil de 29 años en Ribeira al chocar su moto con un turismo

Trágico accidente de circulación en las carreteras gallegas. Un guardia civil de 29 años, Daniel Pérez Rodríguez, falleció ayer en la localidad coruñesa de Ribeira al colisionar con su moto con un turismo. En el siniestro también resultaron con daños cuatro vehículos que estaban estacionados en esa zona de la Avenida da Coruña, una vía de acceso al municipio situada en las cercanías de la playa de Coroso. El agente trabajaba en el cuartel de Boiro y al parecer regresaba a su casa en Ribeira tras concluir su jornada laboral.



La alerta por el siniestro se registró a las 15.15 horas. El servicio de emergencias 112 movilizó hasta el lugar un amplio dispositivo. Además del 061, cuyos sanitarios no pudieron más que confirmar el fallecimiento del joven, al punto acudieron agentes de Policía Local y Policía Nacional de la localidad, así como bomberos y Guardia Civil, tanto compañeros del fallecido en el puesto de Boiro como patrullas de Tráfico. El siniestro consistió en una colisión frontolateral entre la moto en la que circulaba el agente y un turismo. Testigos señalan que el coche, un Citroën Xsara que conducía otro joven del municipio, al parecer salía de un garaje y no vio que en ese momento circulaba por la vía el motorista, que no pudo evitar el impacto.



El dispositivo permaneció en la zona hasta que se procedió a la retirada de los vehículos y al levantamiento del cadáver del joven. Los bomberos informaron de que hubo también que proceder a la limpieza de la vía debido a los restos de aceite y cristales que había en la calzada.



El de Ribeira fue el accidente de mayor gravedad registrado ayer en los viales gallegos, pero no el único. En Miño A Coruña un hombre resultó herido en una colisión entre una moto y un coche. Y también en la provincia coruñesa, en Noia, un ciclista resultó herido al sufrir una caída, presumiblemente por un despiste. Ocurrió en la DP-1105.



Y en la A-52, en Mos, en la provincia de Pontevedra, un siniestro entre tres vehículos se saldó con tres heridos leves. La alerta se recibió a las nueve de la noche. Acudieron Guardia Civil de Tráfico, 061 y el servicio de emergencias de Mos.