Un perro muere tras salvar a un hombre al despertarlo durante un incendio

Los ladridos de un pastor alemán le han salvado la vida. Un hombre de origen británico ha resultado ileso tras lograr escapar del incendio que se ha decretado en una casa de Almoradí (Alicante). El varón se encontraba durmiendo cuando se han iniciado las llamas en la cocina. La insistencia del can ha logrado que el hombre se depertara y saliera de la vivienda antes de que el fuego se propagara. Sin embargo, el perro ha acabado muriendo a causa del humo a pesar de que los bomberos le han realizado técnicas de reanimación.

El suceso ha ocurrido a primera hora de esta mañana en la urbanización de El Bañet, en concreto en la calle Soria. El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido un aviso a las 6.24 horas y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque de Almoradí. Al parecer el fuego se ha iniciado como consecuencia de un cortocircuito en un electrodoméstico.

Los bomberos han sofocado las llamas en una hora. Según fuentes municipales el varón no ha precisado atención médica ya que ha podido salir del inmueble por su propio pie. Desgraciadamente, el perro no ha podido escapar del adosado. No obstante, con su valentía, ha demostrado por qué dicen que es el mejor amigo del hombre.