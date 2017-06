La solidaridad que llega desde Galicia

Llegaron a última hora del martes y ya no perdieron el tiempo. Su primera noche la pasaron trabajando en la zona cero, en el municipio luso de Góis, donde ayer estaba uno de los focos más importante todavía activos del dramático incendio que comenzó el pasado sábado en Portugal. Se trata del dispositivo de medios de extinción que la Xunta de Galicia envió al país vecino para cooperar en la lucha contra el fuego. Bomberos forestales de la Consellería do Medio Rural y personal y medios de la Dirección Xeral de Emerxencias forman este convoy. Ayer por la mañana, tras horas de trabajo en Góis, estaban siendo guiados por bomberos portugueses a otra zona afectada, Arganil. "Lo que nos encontramos son zonas quemadas, lugares con humaredas importantes y, donde no es tan notorio, el horizonte sigue estando con humo", describe en conversación telefónica José Antonio Argibay, técnico de Operaciones y Logística de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y responsable del operativo gallego desplegado en Portugal por parte de la Dirección Xeral de Emerxencias.

Argibay explica que la misión de la Axega allí tiene un carácter "más logístico", fundamentalmente de suministro de agua. "Yo estoy en una zona segura, más desde la barrera, nos quedamos al margen de la actuación de los equipos de respuesta, los que actúan en la zona más peligrosa", afirma. Los brigadistas y agentes forestales de Medio Rural si actúan más "sobre el terreno". Ayer por la mañana contaba que hasta ese momento se habían encontrado con zonas completamente forestales, otras con viviendas... ¿Y los vecinos? ¿Qué situaciones se han encontrado? Por el momento, en la zona en la que se están moviendo no se habían topado con vecinos. Como en otras situaciones en las que han salido de Galicia para ofrecer su ayuda, explica que no ahorrarán esfuerzos. "Los que nos movemos en las emergencias tenemos vocación de ayudar. Lo que está en nuestro ánimo es dar lo mejor de nosotros; ponemos corazón y alma para cooperar en las mejores condiciones", garantiza.

¿Cómo considera que están coordinando los medios portugueses las complejas labores de extinción? El técnico explica que tuvo la oportunidad de estar en el puesto de mando, señalando que tienen las zonas "perfectamente subdivididas". "Yo creo que la teoría y la práctica de las emergencias la están llevando a cabo de forma correcta. Lo que plasman sobre las pizarras lo hacen así sobre el terreno", describe, concretando que el convoy gallego se mueve siempre "guiado" por los efectivos portugueses, con los que mantienen una "comunicación" constante. "Iremos allí donde seamos necesarios", afirma.