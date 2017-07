La novia de Benítez a Antonio del Castillo: "Ojalá no encuentre nunca a su hija"

En enero se cumplieron ocho años de la desaparición de Marta del Castillo y sus padres siguen sin saber donde se encuentra su cuerpo. Y ahora, también se han tenido que enfrentar a las duras palabras por parte de Samuel Benítez, acusado de encubrir a Miguel Carcaño, y su entorno. "Ojalá no encuentre nunca a su hija y lo siga pagando en vida el daño que hace a gente que no tiene que ver con vuestra mierda de causa. Y ahora lleve esto a la tele. Me importa muy poco". Este fue el mensaje que Andrea, la pareja actual de Samuel Benítez, envió a Antonio del Castillo después de que este hiciese público que la pareja se encontraba en Tenerife a la espera de dar a luz a su primer hijo.

Benítez y Del Castillo se intercambiaron varios mensajes a raíz de que el padre de Marta del Castillo publicase en Facebook un mensaje en el que aseguraba que Samuel y su novia estaban en Tenerife porque la joven "va a ser mamá".