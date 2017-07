"Hay intención inequívoca de matar", dice el fiscal que añade el agravante de alevosía: "Quería asegurar la ejecución"

En su alegato inicial, el fiscal Alejandro Pazos explicó al jurado que el Ministerio público considera que existen pruebas "suficientes" para concluir de forma "inequívoca" que el acusado debe ser condenado como autor del asesinato de sus dos hijas Amaya y Candela. "Hay una intención inequívoca de matar", aseguró, y destaca además el agravante de alevosía al asegurar que David Oubel quiso "asegurar la ejecución" del crimen tomando una serie de medidas para evitar cualquier posibilidad de defensa por parte de las dos niñas.

Además de adormecerlas con este cóctel de medicamentos diluidos en cacao, el acusado utilizó cinta americana para maniatar al menos a la mayor que pese a todo logró soltar ligeramente una de las manos para intentar defenderse. El Ministerio público explica que esto no debe anular este agravante de alevosía, dado que "esta pequeña reacción defensiva" no tenía ninguna posibilidad de esquivar el ataque de su padre, primero porque sus capacidades estaban muy mermadas por los narcóticos y además no llegó a liberar sus manos de forma que pudiera ejercer una mínima defensa de forma efectiva.

Para la Fiscalía, otra prueba de que esta alevosía y de este ánimo de matar es el arma utilizada, una rebarbadora para cortar piedra que tiene una capacidad absolutamente letal. Ayer en el juicio declaró el dependiente de la ferretería en la que Oubel adquirió días antes la radial, interesándose además porque fuese una herramienta de alta gama y con una gran capacidad de corte. El acusado no solo degolló a las niñas con la radial sino que luego las habría rematado con un cuchillo. También compró la cinta americana con la que maniató a las niñas lo que indica una planificación.

En cuanto al estado mental de Oubel, insistió en que sabía lo que hacía. "Es verdad que se puede pensar que alguien que esté en sus cabales no puede hacer algo tan deplorable", señaló Pazos al jurado, pero insistió en que Oubel "tenía capacidad para comprender la ilicitud de lo realizado" y que así lo confirman las pruebas psiquiátricas que se le han practicado.