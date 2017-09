Las últimas palabras de Diana Quer: "Me estoy acojonando"

Diana Quer, la joven desaparecida el pasado verano en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), intercambió varios mensajes de WhatsApp con un amigo antes de que se le perdiera el rastro. Además, intentó contactar con la hija del ex futbolista Guti, según ha informado el programa de Antena 3 'Espejo Público'.

"Me estoy acojonando. Un gitano me está llamando", escribió Diana a las 2:40 de la madrugada del 22 de agosto del año pasado. Su amigo le pregunta: "¿Y qué te ha dicho?". Diana le contesta: "Morena, ven aquí". Y el amigo insiste: "¿Y qué le has dicho?". Diana no llegó a responder a esta pregunta.

El pasado mes de junio, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM) logró desbloquear el teléfono móvil de Diana Quer, que fue hallado en el puerto de Taragoña (A Coruña). El análisis del contenido revela también que la joven trato de contactar con Zaira, hija del ex futbolista del Real Madrid Guti y Arancha de Benito. Sin embargo, la llamada se corta antes de que pudiese establecerse la comunicación, según 'Espejo Público'.

Su teléfono móvil es la única prueba tangible del caso. Su hallazgo abrió una nueva línea, la del análisis de la información que guardaba en él.

Diana Quer López-Pinel desapareció la noche del 21 al 22 de agosto de 2016, con dieciocho años, tras despedirse de sus amigos en las fiestas de la Virxe do Carme dos Pincheiros en A Pobra do Caramiñal.