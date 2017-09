'Irma' retiene a decenas de gallegos en Cuba: "Casi no hay agua ni alimento; es desesperante"

La inmensidad y devastación del paso del huracán Irma por las islas caribeñas destruyó la vida y hogares de cientos de miles de personas, sin embargo su huella no solo se aprecia en las infraestructuras de las ciudades. Escasez de víveres, agua potable o electricidad son ahora la consecuencia más inmediata a la que hacer frente. Los problemas de transporte también son un quebradero de cabeza para miles de turistas atrapados en hoteles y aeropuertos a la espera de poder salir de los países afectados.

Es el caso de la viguesa Marta Mariño y otras dos gallegas ambas facultativas en el Hospital Álvaro Cunqueiro de la ciudad olívica. Llevan atrapadas en el aeropuerto de Cuba -donde la virulencia del tifón se cobró la vida de 10 personas- desde el domingo tras el cierre del aeródromo y posterior cancelación de varios vuelos planificados para ayer.

"Están tiradas como mucha otra gente, tenían un vuelo para el domingo pero el aeropuerto estaba cerrado, lo reabrieron ayer entonces les sacamos un vuelo para el miércoles -por hoy- y justo nos dicen que ese vuelo está cancelado", lamenta Rogelio Mariño, padre de esta viguesa, quien reconoce que no será hasta el viernes cuando por fin puedan regresar a sus casas. "Ellas fueron a la Embajada Española donde pudieron cargar sus teléfonos ya que no podíamos comunicarnos con ellas, así les ofrecieron un alojamiento con luz y agua, ya que casi no hay, solo algunos hoteles muy muy buenos tienen, y en principio si todo va bien podrán volverse en el vuelo del viernes de las 19.30 hora cubana", apremia Mariño.

Reconoce que los ánimos de las tres jóvenes no es el mejor, al igual que el de los más de 2.000 españoles, entre ellos decenas de gallegos, que se encuentran atrapados en Cuba. "Estaban un poco desesperadas, ahí no había ni luz, ni agua ni casi comida. Ellas están muy desesperadas, deseando irse. Las chicas pasaron de estar muy contentas en Cuba a rezar para que puedan llegar a España y salir de allí", explica el padre de una de las médicas que se vio afectada por el huracán.

Además de problemas con los suministros, cientos de edificaciones quedaron reducidas a escombros. El 25 % de los edificios de los Cayos de Florida, donde el huracán Irma impactó el domingo con categoría 4, quedaron totalmente destruidos y el 65 % presentan daños graves. Brock Long, administrador de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, indicó que cada casa en los Cayos fue impactada de una forma u otra.