Camiña, el héroe que salvó al bebé de Ourense: "Sacudí una toalla y salió el niño"

Los vecinos del barrio ourensano de Covadonga aplaudían ayer desde el parque y las terrazas al paso de José Manuel Camiña Valeije y le colmaban de felicitaciones. Todos le conocen como "Pirolas" y se ha convertido en un motivo de orgullo. "Eres un héroe, sácate una foto conmigo", le pedía una niña persiguiéndolo por la calle con el móvil listo para la instantánea.

El pasado domingo salvó a un bebé de una muerte segura, al encontrarlo en un contenedor de la calle Río Bibei y dar la voz de alarma para que lo rescataran. Ayer se mostraba tímido y abrumado por la situación. "Estoy muy orgulloso de lo que he hecho, pero ahora lo que importa es que el niño esté bien y lo estén cuidando", declaraba tajante José Manuel Camiña.

El ángel de la guarda de Covadonga, como le bautizaron en el barrio, recordaba la anécdota ante vecinos que escuchaban atentos en la plaza su testimonio. "Me dedico a buscar chatarra en los contenedores, así que, como otras veces, abrí uno de la calle Río Bibei y cogí una bolsa", explicaba mientras se ponía y quitaba una visera oscura. "Cogí la primera bolsa que vi y dentro había una toalla envuelta. La sacudí y salió el niño", explicó. "No tuve miedo, pero me sorprendió muchísimo encontrármelo de esa manera", añadió.

El pequeño se echó entonces a llorar. La reacción de José Manuel Camiña fue alertar a una joven pareja que pasaba por allí, a la que le pidió que llamasen a la Policía. Una vez con el niño a salvo, el héroe de Covadonga continuó con su tarea. "Yo seguí a lo mío y después la Policía me paró y me pidieron todos los datos. Les conté todo lo que sabía", explicó. "La verdad es que no llegué a ver a nadie tirando nada en el contenedor, ni siquiera cerca de él, y así se lo conté a los agentes", agregó.

Una habitante de uno de los barrios más deprimidos de la ciudad se mostraba satisfecha por la actitud heroica de José Manuel, aseverando desde su ventana: "Ya era hora de que saliésemos en las noticias por algo positivo". En cuanto al bebé, al que en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense han bautizado con el nombre de Juan, la Consellería de Política Social asumirá su tutela urgente y ha iniciado la búsqueda de una familia de acogida cuando tenga el alta. Por su parte, la Fiscalía de Menores también ha incoado un expediente de protección para "defender los derechos" del menor.