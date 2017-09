La defensa del 'asesino de la maleta' exige repetir el juicio por "incongruencias"

La vista de apelación de los dos condenados por el "crimen de la maleta", el coruñés David Fuentes y su expareja Fadila Chardoud, quedó ayer vista para sentencia tras la exposición de los argumentos de cada una de las partes ante los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El letrado que representa al hombre encarcelado como autor material de la brutal paliza que acabó con la vida del pequeño Imran en noviembre del 2014, Fernando de Barutell, pidió durante el acto la repetición del juicio al considerar que existen una serie de "errores e incongruencias" que no han sido tomadas en cuenta en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial -33 años y cinco meses de cárcel para cada uno de los acusados- y que vulneran los derechos de su defendido.

Barutell mantiene, por ejemplo, que se produjo un "error material" a la hora de transcribir las actas de votación del jurado popular que condenó a los acusados. "Uno de los puntos a juzgar aparece en el acta como hecho no probado por unanimidad del jurado y después, en el veredicto, se toma como si todos hubieran votado lo contrario. Puede que sea un error, pero es un error que obliga a declarar nulo el juicio porque la magistrada presidenta -por la juez Ana Álvarez- debería de haberse dado cuenta de esas incongruencias y resolverlas en el momento procesal oportuno", señala el abogado. Fernando de Barutell sigue defendiendo, por otro lado, que las declaraciones efectuadas por su cliente en la comisaría de Oviedo en el momento que fue detenido no cumplen con la legalidad.

"Estuvo día y medio detenido sin contar oficialmente con un abogado. La Policía, con malas artes, se quitó del medio al letrado de oficio que lo debería de haber asistido", dijo Barutell. Ese día Fuentes confesó haber matado al pequeño y haberlo metido en una maleta en las inmediaciones del apeadero de La Argañosa sin que la madre del bebé lo supiera. Después cambió su versión y dijo que él no había sido, que había encubierto a su expareja porque esperaba un hijo suyo.

En manos del "verdugo"

La representante legal de Fadila Chardoud, condenada como autora del crimen "por omisión", solicitó durante la vista la libre absolución de su cliente argumentando que ella no tuvo nada que ver con la muerte de su hijo y que solo era una víctima de la violencia y el maltrato que ejercía sobre ella David Fuentes. "No se puede imponer la misma pena a la víctima que al verdugo. No puede estar en la cárcel cuando hay un asesino confeso", dijo. "Nadie va a devolvernos a Imran. Es un daño enorme para toda la vida y no tiene reparación", añadió. El fiscal del caso, Tomás Álvarez-Buylla, considera que las defensas se están "agarrando a un clavo ardiendo".

Fadila Chardoud fue la única que asistió a la vista al ser trasladada desde Villabona. El coruñés David Fuentes la siguió por videoconferencia desde la prisión de Mansilla de las Mulas.