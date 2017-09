"No me hacía de comer", declara el acusado de acuchillar a su pareja en Valga

"Estaba enfadado porque llevábamos unos días que no me hacía de comer", declaró A.C.B. en la primera sesión del proceso en el que se le juzga por intentar matar a su pareja. "No le dije que mala eres de matar, le dije: ven cariño que no te mato", aseveró ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El proceso, que comenzó ayer por la mañana, fue suspendido y aplazado hasta el 10 de octubre, al no acudir un testigo cuya declaración la fiscal considera fundamental para la calificación final. Se trata de un vecino a cuya casa acudió la víctima a pedir auxilio tras sufrir el ataque del agresor. Este testigo no fue localizado por el juzgado para la sesión iniciada ayer.

Una perito forense declaró que el acusado sufre un retraso mental moderado, tiene un coeficiente mental bajo y un trastorno hipocondríaco.