El SUP se persona en la investigación por la 'operación Zamburiña'

El Sindicato Unificado de Policía, SUP, ha decidido personarse como acusación en la causa derivada de la operación Zamburiña iniciada en 2014 contra la presunta corrupción policial en la Comisaría Provincial de Ourense. Ante la posible petición por parte del juez instructor Leonardo Álvarez de que se abra juicio contra los 15 investigados, de los que cuatro son policías que presuntamente habrían ofrecido trato de favor a traficantes, el SUP se ha personado para defender la "inocencia" de estos agentes.

La operación tiene su origen en dos anónimos a la Dirección General de la Policía, en Madrid, que revelaban las presuntas irregularidades y el robo de seis armas del búnker de la Comisaría, afirmaciones "falsas y malintencionadas", según el SUP. Desde el SUP afirman que el juzgado "no tiene en su poder todos los elementos necesarios para conceder la autorización de las intervenciones telefónicas efectuadas a los policías, vulnerando un derecho fundamental".