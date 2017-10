Un vándalo causa daños en cuatro locales de Baiona al prender fuego a toldos

Cuatro establecimientos hosteleros y un domicilio del casco histórico de Baiona fueron atacados la madrugada de ayer por un supuesto incendiario. La Guardia Civil y la Policía Local buscan al autor de los fuegos que, según las primeras pesquisas, es joven, actuó en solitario y encapuchado y usó algún tipo de combustible para propagar las llamas.

Uno de los conatos obligó a desalojar un edificio de viviendas en la céntrica calle Conde, para evitar intoxicaciones por inhalación a causa del humo: allí el vándalo plantó fuego dentro de un portal. Los incendios se saldaron con daños materiales leves que no afectaron al interior de los locales, que en ese momento estaban cerrados al público.

Los daños más aparatosos fueron en la calle Conde en su confluencia con la calle A Guarda. Allí está la Brasería Lume. El incendiario no atacó directamente el establecimiento, sino el portal que hay al lado, donde los responsables del bar guardan en el interior el mobiliario de la terraza, sombrillas y otros objetos. El autor aprovechó que la puerta no estaba cerrada con llave para prender fuego dentro, quemando esos efectos. También había bombonas. "Suerte que no ardieron, sino las consecuencias podrían ser muy graves", afirma uno de los socios del local, a su vez residente del inmueble cuyo portal resultó afectado.

También en la calle Conde el atacante quemó parte del toldo de otro establecimiento, el Estrella Baiona. Y en Ventura Misa volvió a hacer lo mismo en La Paleta del Pintor. Actuó también en el Vagalume, en la calle Lorenzo de la Carrera.