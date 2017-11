El abogado de tres miembros de 'La Manada' cree que "se ha desmontado la acusación"

El abogado de tres de los acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines, Agustín Martínez Becerra, ha afirmado que en las seis sesiones de la vista oral del juicio celebradas hasta ahora "no se ha acreditado todavía lo que se manifiesta en la acusación, en forma alguna, más bien al contrario, paso a paso, se ha ido desmontando la acusación".

Martínez Becerra, a la salida de la sexta sesión de la vista oral, ha manifestado en declaraciones a los medios que "yo no es que salga contento y satisfecho, yo entro en la valoración de cada una de las pruebas".

"Que haya comentarios en un momento determinado en la práctica de la prueba que no me satisfagan no indica que, cuando se vuelve a repreguntar, la respuesta no nos parezca lo suficientemente satisfactoria. Por decirlo de alguna manera, a día de hoy, aunque no quiero ser futurólogo, no se ha acreditado todavía lo que se manifiesta en la acusación, en forma alguna, más bien al contrario, paso a paso, se ha ido desmontando la acusación", ha indicado.

El abogado ha añadido que "cuando en un momento determinado alguna de las personas mantiene y sigue ratificando algo que la propia denunciante ha desmentido, ¿es para estar contento?, ¿es para estar satisfecho?, ¿es para entender como algo positivo? Que me digan que en un momento dado alguien ratifica algo que ya la propia denunciante ha desmentido, si no les parece que es para estar satisfecho, no sé cómo se puede estar", ha dicho a los medios de comunicación.

En todo caso, ha manifestado que no quiere comentar el contenido de las declaraciones que se han realizado este lunes, entre ellas la de los médicos forenses que atendieron a la joven denunciante y que han sido "suficientemente ilustrativos". "Más allá de la ratificación entendemos que con las preguntas de las defensas queda suficientemente matizado e ilustrado el contenido de las periciales", ha dicho.

Sobre la interpretación de los audios de los vídeos que grabaron los acusados y en los que la acusación no ve "consentimiento por ningún sitio", Martínez Becerra ha señalado que "una de dos, o no sabemos si estamos en el mismo juicio, o no sabemos si estamos escuchando lo mismo".

En opinión del abogado, de las manifestaciones transcritas "en forma alguna, en ningún caso, queda acreditada ni una cosa ni la contraria, por tanto estamos a la interpretación que haga la sala, que es la única interpretación que vale, ni la mía ni la de la acusación". "Habrá que analizarlo y entendemos que en forma alguna puede quedar acreditado lo que se pone de manifiesto por la parte contraria", ha indicado.

Ha confirmado que no se oye hablar a la joven denunciante en estos vídeos y que los acusados dicen "frases muy breves, estamos hablando de un espacio de tiempo muy pequeño, con lo cual, ni eso implica consentimiento ni la interpretación contraria".

Está previsto que este martes se vean los vídeos "porque se va a entrar en el debate de la interpretación de las imágenes". "Más allá de interpretaciones, qué mayor interpretación que la visión de las imágenes por parte del tribunal, que es la interpretación más pura y limpia", ha indicado.

Aboga por dos días para las conclusiones



En otro orden de cosas, Agustín Martínez Becerra se ha mostrado partidario de que las conclusiones de las partes sean presentadas en dos días, el primero, el lunes 27 de noviembre, para las acusaciones, y el segundo, el martes 28 de noviembre para las defensas. Así, este viernes no habría sesión y las partes tendrían el fin de semana para preparar sus informes.

Además, ha rechazado que todas las conclusiones se presenten en un mismo día. "Utilizando el sentido común, si vamos a hablar siete partes, y vamos a hablar de un juicio que ha durado del orden de no menos de diez sesiones, con una práctica de una prueba muy abundante, ¿concentrarlo todo en un mismo día es lo mejor para que se pueda entender exactamente qué es lo que se ha desarrollado aquí? ¿No es mucho más lógico que ellos tengan un día, se expresen a lo largo de una mañana acusación, fiscal, Ayuntamiento y Comunidad foral, y al día siguiente nosotros lo expresemos dando tiempo a descansar al tribunal y a los medios? Me parece que la respuesta es obvia", ha dicho.