Juicio 'La Manada': La defensa de un acusado retira el informe sobre la vida privada de la víctima

La defensa de uno de los acusados por la supuesta violación grupal ha retirado de la causa el informe que encargó a detectives privados sobre la actividad que realizó la joven denunciante en sus redes sociales. Así lo ha comunicado el abogado durante la última sesión del juicio por estos hechos antes de que el próximo lunes y martes las partes expongan sus informes de conclusiones.

No obstante, sí se mantiene en la causa una foto que publicó la joven denunciante en una red social. Esta imagen está incorporada a petición del abogado de tres de los acusados.

El Ministerio fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares mantienen sus peticiones de prisión para los acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines, una vez concluida la práctica de la prueba en el juicio y a la espera tan solo de que la próximas semana las partes presenten sus conclusiones.

Por su parte, la defensa de uno de los acusados ha reclamado la nulidad del juicio por vulneración de derechos fundamentales. Las otras defensas piden la absolución de los acusados.

Está previsto que el Ministerio fiscal solicite tras su informe de conclusiones el próximo lunes un total de 22 años y diez meses de prisión, la acusación particular reclamará 24 años y nueves meses, y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra pedirán 25 años y nueve meses de prisión.

Los abogados defensores de la víctima, Carlos Bacaicoa (d), y Miguel Angel Moran (i). EFE

El abogado de tres acusados no cree que la foto cree malestar

El abogado defensor de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra, ha manifestado que ha aportado al procedimiento la foto que la joven denunciante colocó en redes sociales y no el informe del detective privado, y ha señalado que dicha fotografía no cree que vaya a crear malestar en la sociedad, negando además que esté entrando en la vida privada de la denunciante.

En declaraciones a los medios este jueves, Martínez Becerra ha asegurado que "yo no he solicitado el informe" del detective privado, "si no lo he aportado no lo puedo retirar", y ha precisado que lo ha aportado "otro de los abogados de las defensas".

Preguntado por si cree que la foto puede crear malestar en la sociedad, ha respondido que "no" porque "difícilmente puede crear malestar algo que no se conoce". "Hay que conocerlo todo, la foto realmente, el contexto... ", ha dicho, para indicar que "yo no he entrado en la vida privada de la denunciante, simplemente aporto esto porque entiendo que es suficientemente explícito y claro para aportarse".

Martínez ha explicado que se "ha renunciado a muchos de los testigos" previstos para la sesión de hoy porque "creemos que son innecesarios teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el juicio y teniendo en cuenta que ya no son prácticamente necesarios ni incluso los que van a prestar declaración". "Se van a mantener por una cuestión formal pero entendemos que el juicio, por decirlo de una manera, ya está visto para sentencia", ha asegurado.

El furgón con los cinco acusados entra al juzgado. EFE



La novena sesión del juicio por la supuesta violación de Sanfermines de 2016 ha comenzado este jueves con las declaraciones de los testigos propuestos por las defensas.

Pese a que estaba previsto un total de doce testigos, finalmente tan solo declararán cuatro de ellos a lo largo de la jornada. El primero en declarar ante el tribunal presidido por José Francisco Cobo ha sido un amigo de la joven que fue el último con el que habló antes de que sucedieran los hechos juzgados. Lo ha hecho a través de una videoconferencia.

Seguidamente, declarará el policía municipal que tomó declaración a la joven cuando interpuso la denuncia. Y por último, lo harán las dos detectives que realizaron un informe sobre la presunta víctima.